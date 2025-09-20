Dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, do Bộ Nội vụ soạn thảo, dành 1 điều để quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động...