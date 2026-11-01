Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài phát sinh đến hết năm 2025 cùng tiền chậm nộp tương ứng. Khoản nợ này sẽ được cơ quan thuế xử lý tự động trên hệ thống dữ liệu quản lý, người nộp không phải gửi hồ sơ đề nghị.