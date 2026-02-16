Chùa Quán Sứ

Đêm giao thừa và ngày mùng 1 tết Nguyên đán hằng năm, chùa Quán Sứ luôn là địa điểm tâm linh thu hút rất đông người dân, du khách.

Chùa Quán Sứ là ngôi chùa linh thiêng, cổ kính và cũng là trụ sở của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Được xây dựng từ thế kỷ 15, chùa Quán Sứ được nhiều người tìm đến cầu bình an, may mắn vào các dịp lễ, Tết như lễ Vu Lan, tết Nguyên đán...

Rất đông người dân và du khách tới cầu may ở chùa Quán Sứ lúc rạng sáng mùng 1 Tết

Tại gian Quan âm chùa Quán Sứ (Hà Nội) trưng bày pho tượng hoà thượng Thích Thanh Tứ, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người từng trụ trì ở chùa Quán Sứ. Pho tượng có kích cỡ như người thật.

Dịp đầu xuân, năm mới, khi tới vãn cảnh chùa, mong cầu bình an, nhiều phật tử, khách du lịch không khỏi ngạc nhiên khi pho tượng được tạo hình chân thực, giống y chang người thật từ làn da, mái tóc, sợi gân tay, lông mày tới biểu cảm...

Pho tượng giống y chang người thật khiến nhiều phật tử, du khách ngạc nhiên

Phủ Tây Hồ

Phủ Tây Hồ thờ Chúa Liễu Hạnh - người được nhà Nguyễn phong là "mẫu nghi thiên hạ", một trong "Tứ bất tử" của Việt Nam (Sơn Tinh, Thánh Gióng, Thánh Mẫu Liễu Hạnh và Chử Đồng Tử).

Vào ngày rằm, ngày mùng 1 âm lịch, hay dịp lễ, Tết, người dân và du khách khắp nơi thường tìm tới đây để cầu may mắn, bình an, tài lộc, kết hợp thưởng ngoạn kiến trúc ấn tượng của phủ, cảnh đẹp Hồ Tây.

Người dân và du khách tới phủ Tây Hồ đông nghẹt vào đêm giao thừa, rạng sáng ngày mùng 1 tết Nguyên đán

Phủ Tây Hồ nổi bật với lối kiến trúc cổ kính, đậm nét văn hóa dân gian Việt Nam. Điểm nhấn trong kiến trúc của phủ là mật cung và động Sơn Trang với ba gian lớn, chất liệu bê tông giả cổ sắc nâu bền vững, thể hiện vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian.

Chùa Trấn Quốc

Chùa Trấn Quốc là một trong những địa điểm thu hút rất đông người dân và du khách mỗi sáng mùng 1 tết Nguyên đán.

Nằm ở phía đông Hồ Tây, chùa Trấn Quốc có tuổi đời hơn 1.500 năm, tổng diện tích hơn 3.000m2, bao gồm vườn tháp, nhà tổ và thượng điện. Đây là ngôi chùa cổ và linh thiêng bậc nhất Hà Nội, từng là trung tâm Phật giáo của Thăng Long dưới thời Lý - Trần.

Năm 2016, chùa Trấn Quốc đã lọt vào danh sách 16 ngôi chùa đẹp nhất thế giới do Daily Mail của Anh bình chọn.

Điểm nhấn đặc biệt tại chùa Trấn Quốc chính là bảo tháp lục độ đài sen cao 15m, được xây dựng năm 1998 gồm 11 tầng với màu đỏ gạch ấn tượng.

Vẻ đẹp ấn tượng của chùa Trấn Quốc

Đền Quán Thánh

Cùng nằm trên tuyến đường Thanh Niên, ngoài chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh cũng là địa điểm đông đúc người dân và du khách tìm tới để cầu bình an dịp đầu năm.

Nơi đây thờ Huyền Thiên Trấn Vũ cao gần 4m, nặng 4 tấn - một trong 4 vị thần được lập đền thờ để trấn giữ 4 cửa ngõ thành Thăng Long khi xưa.

Theo những ghi chép được tìm thấy trên các văn bia và tài liệu sử sách, đền Quán Thánh được xây dựng vào đầu thời nhà Lý rồi sau đó được trùng tu và cải tạo nhiều lần. Không chỉ có vậy, nơi đây còn chứa đựng nhiều bảo vật lịch sử quý hiếm từ cách đây hơn 3 thế kỷ.

Đền Quán Thánh mang nét kiến trúc cổ kính, trang nghiêm

Đền Ngọc Sơn

Đền Ngọc Sơn cũng là một địa điểm du xuân nổi tiếng tại Hà Nội. Đền thuộc cụm di tích hồ Hoàn Kiếm, là ngôi đền thờ anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn và thần chủ quản công danh Văn Xương Đế Quân. Bên cạnh đó, đây cũng là nơi thờ Phật, ban công đồng,...

Ngôi đền được tu sửa công phu nhất vào năm 1865, do Nguyễn Văn Siêu - nhà nho lỗi lạc của đất Thăng Long đứng ra lo liệu. Nhiều công trình ý nghĩa cũng được hình thành vào lần tu sửa này tạo nên bộ mặt hài hòa của kiến trúc đền Ngọc Sơn gồm: đền Ngọc Sơn - cầu Thê Húc - tháp Bút - đài Nghiên.

Đền Ngọc Sơn là một di tích văn hóa - lịch sử độc đáo, một điểm du lịch đặc sắc của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến