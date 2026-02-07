Bản Tà Phình, Sơn La

Bản Tà Phình, xã Tân Yên, cách Hà Nội khoảng 200km, cách trung tâm phường Mộc Châu khoảng 25km, là nơi sinh sống của bà con dân tộc Mông.

Bản vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, bình yên với những mái nhà truyền thống, bao quanh là núi non xanh mướt, những vườn mận, vườn đào, bãi cỏ, đồng hoa mộc mạc, nên thơ.

Không có các trải nghiệm du lịch kiểu công nghiệp, Tà Phình hấp dẫn nhờ vẻ mộc mạc, êm đềm và bình yên. Ảnh: Hoàng Tú

Tới làng dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du khách có thể thong dong đi dạo khắp làng để ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành, khám phá nếp sinh hoạt, văn hóa của người dân địa phương.

Ở đây có những mỏm đá đủ hình thù, "mọc giữa" sắc vàng - trắng của hoa cải. Những chiếc ghế, xích đu, cầu gỗ hay hàng rào, khu vực trồng trọt - chăn nuôi thường ngày của người dân vô tình trở thành các góc chụp ảnh đẹp cho du khách.

Du khách nên giữ gìn vệ sinh, không để lại rác thải, trân trọng đời sống và nếp sinh hoạt của bà con người Mông. Ảnh: Hoàng Tú

Nơi đây chưa có dịch vụ du lịch nào nên phù hợp với những du khách thích sự bình yên, hoang sơ, hoặc muốn trải nghiệm cắm trại. Trên cung đường vào bản, du khách có thể ghé thăm đồi chè trái tim, thung lũng mận hoặc đi tắt sang Hang Táu - ngôi làng cũng rất nổi tiếng của Mộc Châu.

Làng Quỳnh Sơn, Lạng Sơn

Làng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) và Lô Lô Chải (Tuyên Quang) là hai đại diện mới nhất của Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025".

Ngôi làng cách Hà Nội hơn 150km, tương đương hơn 3 tiếng di chuyển bằng ô tô cá nhân.

Ngôi làng bình yên với hơn 400 ngôi nhà sàn truyền thống. Ảnh: Nam Nguyễn

Làng có hơn 400 ngôi nhà sàn truyền thống, trong đó nhiều ngôi nhà có hàng trăm năm tuổi, trải qua 3-4 thế hệ gìn giữ. Du khách có thể thong thả đi bộ quanh làng, ngắm nhìn những nếp nhà giản dị, bình yên, trò chuyện với bà con vô cùng thân thiện, mến khách. Mỗi căn nhà lại mang dấu ấn riêng nơi hiên, cửa hay vách gỗ, như chính cá tính của từng gia chủ.

Thời tiết đẹp, du khách có thể trải nghiệm leo núi Nà Lay để ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Bắc Sơn.

Ẩm thực của bà con người Tày ở Quỳnh Sơn hấp dẫn du khách

Cách làng Quỳnh Sơn chỉ ít phút di chuyển, du khách có thể ghé thăm làng nghề sản xuất ngói âm dương nổi tiếng. Ẩm thực của bà con người Tày ở Quỳnh Sơn khá hấp dẫn với bánh chưng đen, lạp xưởng gừng núi, bánh ngải, khâu nhục, xôi cẩm, vịt quay, quýt vàng Bắc Sơn...

Làng Thái Hải, Thái Nguyên

Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2022”. Nơi đây cách Hà Nội khoảng 70km và trung tâm TP Thái Nguyên cũ khoảng 10km, nằm trong trục tham quan khu du lịch Hồ Núi Cốc, không gian văn hóa chè Tân Cương…

Ngôi làng có hơn 30 ngôi nhà sàn truyền thống với trên 200 cư dân. Tới đây, du khách sẽ được hòa mình vào các trải nghiệm văn hóa, phong tục tập quán của người Tày, không gian thiên nhiên xanh mướt đậm chất địa phương.

Các hoạt động giàu bản sắc truyền thống tại Thái Hải. Ảnh: Quỷ Cốc Tử

Du khách cũng sẽ được khám phá "tục lệ lạ" của ngôi làng, đó là ăn chung, dùng đồ chung, tiền kiếm được sẽ đưa vào quỹ chung. Các chi tiêu, nhu cầu sinh hoạt từ riêng tư đến thiết yếu của mỗi gia đình, từ ăn uống sinh hoạt, đến chữa bệnh, vui chơi, đi học đều có trưởng làng lo liệu.

Bà con trong làng gìn giữ được hơn 100 món ăn truyền thống hấp dẫn như khâu nhục, thịt trâu nướng, cá chép om bỗng rượu, xôi trám, ốc núi hấp gừng sả, nộm rau dớn, rau bò khai xào, xôi ngũ sắc…

(Tổng hợp)