Một trong những mục tiêu được đặt ra tại Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 là ít nhất 10 triệu người sẽ được đào tạo, bồi dưỡng hoặc cập nhật kỹ năng sử dụng AI cơ bản.