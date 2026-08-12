Báo cáo Doanh thu và tiêu dùng thương mại điện tử Việt Nam nửa đầu năm 2026cho thấy tổng giá trị giao dịch (GMV) trên 4 nền tảng thương mại điện tử Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 264,8 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.