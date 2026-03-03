Chính phủ mới đây ban hành Quyết định số 350/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực Nội vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.