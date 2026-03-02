Tuần giao dịch từ ngày 23-27/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chuyển sang trạng thái hút ròng tiền qua thị trường mở (OMO) sau 3 tuần liên tiếp bơm ròng trước Tết Nguyên đán. Theo số liệu điều tiết, tổng giá trị hút ròng trong tuần đạt 78.218,39 tỷ đồng.