Ngày 18/6, Sở GD-ĐT tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định phê duyệt điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2026-2027.

Theo quyết định, Trường THPT Lương Ngọc Quyến có mức điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất với 25 điểm. Xếp sau là Trường THPT Chu Văn An với 23,75 điểm; Trường THPT Thái Nguyên 22 điểm; Trường THPT Gang Thép 21,5 điểm; Trường THPT Dương Tự Minh 20,5 điểm và Trường THPT Lê Hồng Phong 20,25 điểm.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Lương Ngọc Quyến. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Một số trường có điểm chuẩn nguyện vọng 1 từ 19 điểm trở lên gồm: Trường THPT Sông Công với 19,75 điểm; Trường THPT Đồng Hỷ và Trường THPT Ngô Quyền cùng lấy 19,5 điểm.

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 42 trường THPT trên địa bàn tỉnh là 16.965 học sinh. Kết quả tuyển sinh cho thấy có 16.777 học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, đạt gần 99% tổng chỉ tiêu tuyển sinh. Trong số này, 38 trường đã tuyển đủ chỉ tiêu ngay ở nguyện vọng đầu tiên.

Hiện còn 4 trường tiếp tục xét tuyển nguyện vọng 2 với tổng số 188 chỉ tiêu, gồm: Trường THPT Đội Cấn còn 18 chỉ tiêu; Trường THPT Khánh Hòa còn 40 chỉ tiêu; Trường THPT Dương Tự Minh còn 63 chỉ tiêu và Trường THPT Thái Nguyên còn 67 chỉ tiêu.

Đáng chú ý, trong tổng số 42 trường THPT, có 37 trường áp dụng tiêu chí phụ để xác định danh sách học sinh trúng tuyển. Vì vậy, tại các trường này, thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm chuẩn công bố chưa chắc đã trúng tuyển. Kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào việc đối chiếu các tiêu chí phụ theo quy định tuyển sinh của từng trường.

Căn cứ điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đã được phê duyệt, các trường THPT sẽ tổ chức tiếp nhận học sinh theo kế hoạch và hướng dẫn của Sở GD-ĐT. Thí sinh và phụ huynh cần chủ động tra cứu danh sách trúng tuyển chính thức, đồng thời theo dõi thông báo của nhà trường để hoàn thiện thủ tục nhập học đúng thời gian quy định.