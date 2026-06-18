Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, ngày 19/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026 trên cổng thông tin của Sở GD-ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Trong khoảng thời gian này, Sở GD-ĐT cũng công bố điểm chuẩn vào các trường THPT năm 2026.

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập không chuyên năm học 2026-2027 như sau:

Thí sinh lưu ý:

- Điểm ưu tiên: Được xác định căn cứ vào diện ưu tiên của học sinh theo Quy chế tuyển sinh. Học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng ưu tiên cao nhất.

- Điểm khuyến khích: Được xác định căn cứ vào các giải cấp tỉnh do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, áp dụng đối với các cuộc thi thuộc hệ thống thi cấp quốc gia theo quy chế tuyển sinh. Trường hợp học sinh đạt nhiều giải ở các cuộc thi/kỳ thi khác nhau, chỉ được hưởng mức cộng điểm của giải cao nhất.

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huy

Sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố kết quả thi và điểm chuẩn, một học sinh có thể không trúng tuyển nguyện vọng nào hoặc trúng tuyển nhiều nguyện vọng vào các trường THPT công lập (trúng tuyển tối đa 1 nguyện vọng vào trường THPT công lập không chuyên; trúng tuyển tối đa 4 nguyện vọng vào lớp chuyên của trường THPT chuyên...).

Sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm thi và điểm chuẩn, học sinh phải đăng ký vào một trong những trường đã trúng tuyển và xác nhận nhập học từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6. Học sinh có thể lựa chọn xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp như sau:

- Trực tuyến: Học sinh đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp, chọn nguyện vọng trúng tuyển, xác nhận nhập học, sau đó in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học để hoàn tất thủ tục.

Trường hợp trúng tuyển nhiều nguyện vọng (ví dụ: 1 nguyện vọng vào trường THPT công lập không chuyên và một hoặc nhiều nguyện vọng vào lớp chuyên, chương trình song ngữ tiếng Pháp...), học sinh được quyền thay đổi lựa chọn và xác nhận nhập học lại trên hệ thống trước 24h ngày 27/6.

- Trực tiếp: Học sinh nộp bản sao Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại trường có nguyện vọng trúng tuyển. Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác nhận nhập học, tài khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa. Nhà trường in Giấy báo xác nhận nhập học cho học sinh.

Trong trường hợp trúng tuyển nhiều nguyện vọng và muốn thay đổi nguyện vọng đã chọn, học sinh phải liên hệ với nhà trường để hủy xác nhận nhập học trước đó, sau đó mới được xác nhận nhập học vào nguyện vọng trúng tuyển khác.