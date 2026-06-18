Hội đồng chấm thi lớp 10 TPHCM năm 2026 đã hoàn tất công đoạn ghép phách bài thi. Hiện nay, hội đồng đang gấp rút thực hiện các công đoạn còn lại để chuẩn bị công bố điểm thi.

Một cán bộ Sở GD-ĐT TPHCM cho hay, hội đồng đang tiếp tục thực hiện các công đoạn như lên điểm, đối sánh dữ liệu chuẩn bị cho việc công bố điểm thi.

Điểm thi lớp 10 sẽ được công bố vào ngày 19/6 như kế hoạch.

Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố địa chỉ tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2026 để thí sinh và phụ huynh theo dõi. Theo đó, thí sinh đăng nhập vào website: diemthi.hcm.edu.vn, nhập số báo danh để xem điểm.

Thí sinh thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Điểm thi lớp 10 gồm 3 môn: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Đối với thí sinh dự thi môn chuyên hoặc tích hợp, sẽ có thêm cột điểm thứ tư là môn chuyên/tích hợp.

Trước đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập TPHCM năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6. Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Toàn thành phố có hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Thí sinh dự thi 3 môn gồm Ngữ văn, Toán (mỗi môn 120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút). Sau khi công bố điểm, thí sinh có nhu cầu phúc khảo nộp đơn theo thời gian quy định tại nơi đã học.

Sau khi có điểm, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp. Thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 chuyên, tích hợp sẽ nhập học trước khi Sở công bố điểm chuẩn lớp 10 thường.