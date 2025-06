Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT cho hay, Sở đang đối sánh và chạy dữ liệu điểm chuẩn những bước cuối cùng. 18h sẽ công bố điểm chuẩn vào hơn 110 trường công lập.

Năm nay, TPHCM có hơn 76.000 thí sinh dự thi lớp 10. Tỷ lệ tuyển sinh lớp 10 công lập của TPHCM đạt 91,6%. Nếu thí sinh lựa chọn trường đăng ký phù hợp với năng lực học tập, địa bàn di chuyển gần thì hầu như ai cũng sẽ chắc suất vào học công lập.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT thường là điểm tổng của các môn thi: Điểm xét tuyển = Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm môn Toán + Điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có).

Trước đó, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố điểm thi lớp 10.

Môn Ngữ văn có điểm trải dài từ 5 đến 7. Có 85,1% số bài thi điểm từ 5 trở lên; 14,9% bài thi có điểm dưới trung bình. Mức điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 với 5.936 em. Tiếp theo là 6,5 điểm với 5.718 em và 6 điểm với 5.491 em. Điều này phản ánh năng lực học và làm bài môn Ngữ văn vào lớp 10 của thí sinh TPHCM khá tốt.

Tuy nhiên, số thí sinh đạt mức từ điểm 8 trở lên không quá nhiều, trong đó, mức 8 điểm có 3.543 thí sinh, 8,25 điểm có 2.191 thí sinh. Số lượng điểm từ 9 trở lên cũng hạn chế, chỉ có 179 thí sinh đạt 9 điểm, 22 thí sinh đạt 9,25 điểm và 2 thí sinh đạt 9,5 điểm. Môn Ngữ văn không có điểm 10 nào.

Môn Toán có 28.028 thí sinh dưới 5 điểm, tương đương 36,7% tổng số thí sinh dự thi. Số thí sinh đạt điểm trên trung bình là 48.328, chiếm 63,4% tổng số thí sinh dự thi. So với các năm trước, điểm môn Toán năm nay khá cao. Phổ điểm môn Toán trải dài từ 4 đến 8, trong đó điểm 7 là mức có nhiều thí sinh đạt nhất với 4.580 em; tiếp đến là điểm 6,75 với 4.345 em. Môn Toán có 36 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Tiếng Anh cũng có điểm phổ biến trải dài từ 5 đến 9. Số thí sinh đạt điểm thi dưới trung bình là 24.081 em, tương đương 31,5%. Số thí sinh đạt điểm trên 5 là 52.370 em, tương đương 68,5%. Môn Tiếng Anh năm nay có 488 điểm 10.

Toàn kỳ thi vào lớp 10 TPHCM năm 2025 chỉ có 524 điểm 10, giảm 3 lần so với năm 2024, khi lần lượt môn Toán có 49 và tiếng Anh có 1.707 điểm 10.

Dựa vào điểm thi, nhiều giáo viên dự đoán, điểm chuẩn lớp 10 TPHCM năm nay sẽ có biến động. Một số ý kiến cho rằng điểm chuẩn sẽ giảm do căn cứ vào tỷ lệ chọi thấp và số thí sinh giảm so với năm học trước, kết hợp việc tăng nhẹ phổ điểm Toán và Văn, nhưng Ngoại ngữ bị kéo giảm. Điểm chuẩn chung có thể giữ ổn định hoặc giảm nhẹ. So với năm ngoái, dự kiến những trường top trên có thể giảm nhẹ 0,5 điểm.

Học sinh TPHCM thi lớp 10 năm 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoài ra, số thí sinh dự thi lớp 10 TPHCM giảm mạnh, các trường sẽ phải tính toán lấy cho đủ chỉ tiêu tuyển sinh, nên điểm chuẩn chắc chắn thấp hơn năm trước từ 0,5 đến 1 điểm.

Tuy nhiên có ý kiến lại nói điểm chuẩn của một số trường top trên và top dưới có khả năng tăng. Trong đó trường top dưới khả năng tăng cao hơn do đề Toán năm nay nhẹ hơn và các môn còn lại khá ổn định.

Thí sinh nên làm gì khi biết điểm chuẩn?

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, thông tin về thời gian sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 vào 113 trường THPT công lập năm học 2025-2026.

Theo ông Hồ Tấn Minh, dự kiến vào khoảng chiều 26/6, sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà của 113 trường THPT công lập.

Sau khi biết điểm chuẩn, từ 15h ngày 26/6 đến 16h ngày 1/7, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến vào các trường THPT tại địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn.

Từ ngày 3/7 đến hết ngày 10/7: Thí sinh trúng tuyển thực hiện thủ tục nhập học trực tiếp tại trường THPT đã xác nhận thông qua hệ thống trực tuyến.