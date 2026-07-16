Trong hơn 126 xã, phường sau sắp xếp, Hà Nội đã chọn 2 xã gần nhau là Phúc Thịnh và Thư Lâm để thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".

Đây là mô hình hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân thông qua cải thiện dịch vụ công, y tế, giáo dục, môi trường, việc làm và nhà ở. Mọi chính sách đều hướng tới nâng cao chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân.

Phúc Thịnh và Thư Lâm có tổng diện tích tự nhiên 86,53km2, dân số gần 198.700 người, thu nhập bình quân khoảng 90 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2030, khu vực này được kỳ vọng thu hút khoảng 690.000 người sinh sống, trở thành mô hình để nhân rộng trên toàn thành phố.