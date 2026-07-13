Theo Đề án triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" vừa được thành phố ban hành, Phúc Thịnh và Thư Lâm có tổng diện tích tự nhiên 86,53km2, dân số gần 198.700 người, thu nhập bình quân khoảng 90 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2030, khu vực này được kỳ vọng thu hút khoảng 690.000 người sinh sống, trở thành mô hình để nhân rộng trên toàn thành phố.

Hai xã nằm trong cực tăng trưởng phía Bắc của Thủ đô

Trước đó, tại họp báo UBND TP Hà Nội ngày 10/7, Chánh Văn phòng UBND thành phố Nguyễn Tiến Thiết cho biết việc xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa được triển khai theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 8/7/2026 về xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Theo ông Thiết, thành phố đồng thời xây dựng bộ 54 tiêu chí làm căn cứ triển khai mô hình. Bộ tiêu chí này không chỉ phục vụ việc thí điểm mà còn là định hướng để các xã, phường trên địa bàn nghiên cứu, áp dụng và xây dựng lộ trình phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Trong giai đoạn đầu, Hà Nội lựa chọn Phúc Thịnh và Thư Lâm là hai xã thí điểm nhằm đánh giá tính phù hợp, hiệu quả của bộ tiêu chí, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng.

Xã Thư Lâm là 1 trong 2 xã được chọn thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa". Ảnh: Thạch Thảo

Theo thông tin từ đề án, Hà Nội đánh giá việc lựa chọn hai xã liền kề giúp thuận lợi trong quy hoạch không gian, đầu tư hạ tầng và tổ chức quản trị đô thị theo mô hình mới.

Trong quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, cả Phúc Thịnh và Thư Lâm đều thuộc cực tăng trưởng phía Bắc (Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn), được định hướng phát triển thành trung tâm dịch vụ, thương mại quốc tế, logistics, công nghiệp công nghệ cao gắn với sân bay quốc tế Nội Bài.

Đây cũng là khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, kết nối trực tiếp với trung tâm Hà Nội qua các trục giao thông lớn như Vành đai 3, Quốc lộ 3, đường Võ Nguyên Giáp, gần cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long và sân bay Nội Bài.

Xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được chọn thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa"

Theo UBND thành phố, việc triển khai thí điểm tại hai địa phương "hội tụ đủ điều kiện, còn nhiều dư địa phát triển, đô thị hóa nhanh theo hướng xanh - thông minh - bền vững".

Phúc Thịnh còn gần 460 ha quỹ đất phát triển

Phúc Thịnh có diện tích tự nhiên 42,69km2 với gần 96.000 dân. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 90,8 triệu đồng, trên địa bàn không còn hộ nghèo, còn khoảng 57 hộ cận nghèo.

Xã hiện có 53 dự án ngoài ngân sách đang triển khai với tổng diện tích khoảng 1.144ha. Ngoài ra, địa phương còn khoảng 459ha đất chưa có dự án đầu tư, chủ yếu nằm quanh đầm Vân Trì và phía bắc đường Vành đai 3, được quy hoạch cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật.

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City ở xã Phúc Thịnh. Ảnh: CĐT

Theo đề án, đây là nguồn lực quan trọng để hình thành các không gian đô thị mới, phát triển hạ tầng và các tiện ích công cộng.

Địa phương hiện có 1.597 doanh nghiệp hoạt động ổn định cùng hơn 2.200 hộ kinh doanh. Nhiều dự án quy mô lớn đang được triển khai như Long Urban City, các khu nhà ở xã hội Tiên Dương, khu đô thị G18, The Golf City ven đầm Vân Trì...

UBND thành phố đánh giá Phúc Thịnh đã được phủ kín quy hoạch với 5 đồ án quy hoạch phân khu, tạo nền tảng thuận lợi để phát triển các khu đô thị, thương mại, dịch vụ và logistics.

Ngoài các dự án đô thị, nhiều công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia cũng đi qua địa bàn như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Vành đai 3 và các khu tái định cư.

Thư Lâm có hơn 600ha đất chưa đầu tư

Thư Lâm có khoảng 102.800 dân, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt gần 87,9 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế của xã hiện nghiêng mạnh về công nghiệp - xây dựng với tỷ trọng 53%; thương mại - dịch vụ chiếm 34,8%; nông nghiệp và thủy sản còn 12,2%.

Theo đề án, xã còn hơn 600ha đất chưa có dự án đầu tư, chủ yếu dọc sông Cà Lồ và khu vực giáp tỉnh Bắc Ninh, được quy hoạch phát triển không gian xanh và mặt nước.

Địa phương đã hoàn thiện các cấp quy hoạch, đồng thời thành phố đang lập thêm một số quy hoạch phân khu theo điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065.

Trên địa bàn đang triển khai nhiều dự án lớn như khu đô thị đa mục tiêu, khu đô thị mới Liên Hà, Khu công nghiệp Đông Anh, 5 cụm công nghiệp, các dự án nhà ở xã hội, đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng cùng các tuyến kết nối sân bay Gia Bình.

Theo UBND thành phố, lợi thế về diện tích đất, quy mô dân số, nguồn lao động và hệ thống giao thông giúp Thư Lâm có nhiều điều kiện để thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao và đô thị hiện đại.

Đến năm 2030, địa phương được định hướng phát triển theo mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững, ưu tiên các ngành dịch vụ, du lịch, công nghiệp văn hóa, kết hợp với nông nghiệp sinh thái; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, giao thông thông minh và các không gian công cộng xanh.