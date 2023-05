- Dừng đóng phim gần 3 năm và vẫn chưa thấy tín hiệu nào cho sự trở lại màn ảnh, Bảo Thanh ''ẩn mình'' lâu quá chăng?

Thực ra tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim từ VFC nhưng có lẽ vì đã nghỉ quá lâu nên chờ đợi một vai diễn thuyết phục được mình ngay từ lúc đọc kịch bản. Tôi có nhận được một kịch bản hay nhưng do vướng lịch đi châu Âu mới đây và sắp tới là đi Nhật cùng Nhà hát Công an Nhân dân nên không đảm bảo được lịch quay và đành từ chối.

Tôi nghe một số nhận xét: 'Bảo Thanh bây giờ chảnh lắm, không đi đóng phim vì kén chọn vai diễn, kén chọn kịch bản'. Nếu nói ở góc độ đó tôi hoàn toàn có quyền được kén vai diễn và kịch bản. Nhưng ở góc độ gia đình, với một người làm nghệ thuật có 2 con, nếu đặt lên bàn cân giữa sự nghiệp và gia đình, tôi chắc chắn sẽ chọn gia đình.

Từ trước đến nay tôi luôn chọn gia đình, huống chi giờ con gái tôi còn nhỏ. Ngày trước khi sinh bạn Bin (con trai đầu lòng của Bảo Thanh - PV) tôi phải cắn răng, nén nước mắt vào trong để con ở nhà đi làm phim, tìm kiếm cơ hội và chứng minh khả năng diễn xuất bởi khi đó tôi còn quá trẻ.

Ngày hôm nay khi đã có thành quả rồi, tôi hạnh phúc và biết ơn khán giả vì cho mình vị trí này. Tôi cũng phải cảm ơn gia đình bởi không có mọi người không có Bảo Thanh bây giờ. Do vậy tôi quyết định sau khi sinh bạn Nu (con gái thứ 2 của Bảo Thanh - PV) sẽ nghỉ lâu lâu một chút, chờ đến khi con gái cứng cáp mới quay lại công việc.

Tôi nghĩ việc mình quay trở lại đóng phim cũng là do cái duyên nữa. Có phim muốn làm lại không đảm bảo thời gian quay. Còn nếu bộ phim đó không thuyết phục được mình thì dù có bị mọi người giận dỗi, tự ái hay nghĩ sai tôi vẫn không nhận. Tôi không cố gắng ép mình vào đôi giày không vừa chân.

- Bảo Thanh đã nổi tiếng, kinh tế tốt thì cũng đến thời điểm được phép lựa chọn, không lao đi làm phim vì số lượng để chứng tỏ bản thân nữa?

Từ khi mới vào nghề tôi đã rất kỹ càng trong việc lựa chọn kịch bản phim. Mọi người nói tôi may vì phim nào tham gia cũng hay, cũng hot. Đúng là một phần do may mắn thật nhưng cũng còn do lựa chọn của tôi nữa. Trong nghệ thuật rất khó nói trước điều gì vì người thích, người không, và không thể biết trước phim có thành công hay không trước khi ra mắt. Vì thế tôi vẫn tin vào duyên số.

Nếu ở giai đoạn này tôi vẫn chưa nhận một bộ phim nào đó thì cũng vì duyên chưa tới. Nhưng biết đâu một thời gian nữa khi tôi sẵn sàng và con gái đã cứng cáp, nhận được kịch bản hay tôi sẽ trở lại.

Lúc nào trong tôi cũng có niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt. Tôi quay lại làm sân khấu cũng là vì vậy. Nhưng với sân khấu mình chỉ phải tập những buổi nhất định chứ không đi triền miên như làm phim nên vẫn có thời gian ở nhà với con.