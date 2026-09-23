Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vừa điều chỉnh dự báo tăng trưởng khách quốc tế toàn cầu năm 2026 xuống mức 1-2%. Con số này thấp hơn mức dự báo 3-4% được tổ chức này đưa ra hồi tháng 1.