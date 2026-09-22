Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.