Tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) mới nhất, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung cơ chế bảo đảm đối với 5% giá trị hợp đồng còn lại khi mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.