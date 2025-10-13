Suốt gần 7 thập kỷ qua, ngành Ngân hàng Việt Nam đã lặng lẽ nhưng bền bỉ đi cùng lịch sử đất nước, góp phần định hình nên một nền tài chính độc lập và an toàn. Năm 1951, ngành Ngân hàng được tách ra từ ngành Tài chính, bắt đầu một hành trình nhiều gian khó, từ những ngày đầu còn in tiền theo cách thủ công cho đến khi có công nghệ khá hơn nhưng vẫn cần sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Đức hay Liên Xô (cũ).

Về góc độ an ninh tiền tệ, việc này rất chông chênh và nguy hiểm bởi phải lệ thuộc nước khác. Khi yêu cầu về việc chủ động in ấn đồng tiền của đất nước ta ngày càng trở nên cấp thiết thì bước ngoặt xuất hiện. Năm 1991, Đảng và Nhà nước đưa ra một quyết định mang tính chiến lược: phải tự chủ trong khâu in tiền, chấm dứt sự phụ thuộc. Trong năm này, Nhà máy in tiền quốc gia đi vào hoạt động.

Quyết định ấy không chỉ đến từ yêu cầu phát triển kinh tế mà còn từ thực tế nhức nhối, khi đồng tiền Việt Nam đang bị đe dọa từng ngày bởi nạn tiền giả tràn lan. Đầu thập niên 1990, khi phát hiện ra tiền giả lưu hành trên thị trường, Cục Kinh tế tổng hợp, Bộ Công an ngay lập tức tiến hành điều tra, bắt giữ kẻ in tiền giả.

Tuy nhiên, tình trạng tiền giả ngoài thị trường diễn biến ngày càng phức tạp hơn. Năm 1993, một chuyên án mang bí số "TG93" được xác lập để kiên trì điều tra rồi phá một vụ chuyển tiền từ biên giới phía Bắc về Việt Nam, với 2 container chứa 15 tấn tiền giả.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo chuyên án và người trực tiếp đánh án là Trung tướng Vũ Hải Triều, khi đó là Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (sau này ông là Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh).

Không chỉ tiền giấy bị in giả, trên thị trường còn xuất hiện cả tín phiếu giả. Đến năm 1994, tờ tín phiếu 1 triệu đồng bị làm giả hàng triệu tờ, buộc Ngân hàng Nhà nước phải ra lệnh thu hồi. Từ năm 1995, tiền giả nguồn gốc từ nước ngoài tuồn vào trong nước với số lượng lớn.

Trở về sau chuyến thăm và làm việc tại Úc năm 1993, Thủ tướng Võ Văn Kiệt cầm trong tay đồng 5 đô la làm bằng chất liệu polymer. Ông lập tức triệu ông Cao Sỹ Kiêm khi đó là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đến gặp. Tại đây, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đưa đồng tiền ấy cho Thống đốc Cao Sỹ Kiêm cùng một mệnh lệnh rất “nhà binh”: “Hãy tìm hiểu, nghiên cứu chất liệu, công nghệ mới để bảo vệ đồng tiền Việt Nam”.