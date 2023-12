{"article":{"id":"2226231","title":"Điều kiện để được sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam","description":"Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, trong đó quy định điều kiện, tiêu chuẩn sao, chụp tiền Việt Nam.","contentObject":"<p>Cụ thể, theo nội dung Nghị định 87/2023/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 2/2/2024, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam khi đảm bảo đáp ứng tất cả nguyên tắc sau:</p>

<p>- Tất cả bản sao, chụp không làm thay đổi hình ảnh tiền Việt Nam ngoài việc phóng to, thu nhỏ hoặc sao, chụp theo góc nghiêng cùng tỷ lệ và phải đảm bảo tính toàn vẹn của hình chân dung, quốc huy trên mặt trước tờ tiền.</p>

<p>- Không trích, ghép, kết hợp một phần hoặc toàn bộ hình ảnh đồng tiền Việt Nam với các nội dung, âm thanh, hình ảnh dung tục, khiêu dâm, tệ nạn xã hội, bạo lực, tội ác hoặc các nội dung, âm thanh, hình ảnh trái với lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam.</p>

<p>- Việc sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam không nhằm mục đích thương mại, không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp dùng trong tác phẩm báo chí, phim tài liệu hoặc lưu trữ trong thư viện để nghiên cứu hoặc chụp ảnh, truyền hình về đồng tiền Việt Nam được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu, tuyên truyền về đồng tiền Việt Nam.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ngan-hang-1447.jpg?width=768&s=h0yCAIw7JND23XdeSAJiCA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ngan-hang-1447.jpg?width=1024&s=0icwqmrdnd-4o698IecWUw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ngan-hang-1447.jpg?width=0&s=RRQ-HRTwgq4KSDdcJqukKA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ngan-hang-1447.jpg?width=768&s=h0yCAIw7JND23XdeSAJiCA\" alt=\"ngân hàng.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ngan-hang-1447.jpg?width=260&s=Y-LBCnembuDIgXZZNHnFsw\"></picture>

<figcaption> Tất cả bản sao, chụp không làm thay đổi hình ảnh tiền Việt Nam </figcaption>

</figure>

<p>- Các tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 1 Điều 19 nghị định này khi được sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam đảm bảo việc sử dụng hình ảnh tiền Việt Nam đúng mục đích.</p>

<p>Bên cạnh các nguyên tắc nêu trên trên, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam phải đồng thời đáp ứng một trong các điều kiện, tiêu chuẩn sau:</p>

<p>- Sao, chụp một phần hình ảnh, hoa văn của tiền Việt Nam không vượt quá 1/3 mặt trước hoặc mặt sau tờ tiền.</p>

<p>- Sao, chụp hình ảnh một mặt đồng tiền Việt Nam với kích thước chiều dài và chiều rộng đối với tiền giấy, đường kính đối với tiền kim loại < 75% hoặc > 150% kích thước của tiền thật cùng mệnh giá.</p>

<p>- Sao, chụp hình ảnh hai mặt đồng tiền Việt Nam với kích thước chiều dài và chiều rộng đối với tiền giấy, đường kính đối với tiền kim loại < 50% hoặc > 200% kích thước của <a href=\"https://vietnamnet.vn/tien-that-tag6229293147080538578.html\">tiền thật</a> cùng mệnh giá.</p>

<p>- Sao, chụp hình ảnh thành bản điện tử để đưa lên không gian mạng có độ phân giải tối đa không vượt quá 72dpi với kích thước tương đương tiền thật cùng mệnh giá.</p>

<p>- Các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên không áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước, cơ sở in, đúc tiền và các cơ quan giám định theo quy định tại nghị định này.</p>

<p>Trường hợp các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ không áp dụng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định nêu trên, cần có văn bản trao đổi trước với Ngân hàng Nhà nước về các nội dung thông tin dự kiến của bản sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam.</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702389266474\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2225764\"><a href=\"/seri-cua-tien-moi-in-duoc-quan-ly-nhu-the-nao-2225764.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/seri-cua-tien-moi-in-duoc-quan-ly-nhu-the-nao-1449.jpeg?width=0&s=hSelwqNfp-6DiSruGIr0vQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/seri-cua-tien-moi-in-duoc-quan-ly-nhu-the-nao-1449.jpeg?width=260&s=Fnv_3Ovqzqc7ZQUZAIjfyQ\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/seri-cua-tien-moi-in-duoc-quan-ly-nhu-the-nao-2225764.html\">Seri của tiền mới in được quản lý như thế nào?</a><span class=\"summary__content-desc\">Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang soạn thảo Thông tư quy định về quản lý seri tiền mới in.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/quy-dinh-moi-ve-phong-chong-tien-gia-va-bao-ve-tien-viet-nam-2226231.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dieu-kien-de-duoc-sao-chup-hinh-anh-tien-viet-nam-1445.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dieu-kien-de-duoc-sao-chup-hinh-anh-tien-viet-nam-1446.jpg","updatedDate":"2023-12-12T21:40:46","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"12/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2226137","title":"Giá vàng nhẫn lao dốc, 'bay' gần 1 triệu đồng sau 2 ngày","description":"Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay tiếp đà giảm mạnh, một số thương hiệu giảm nửa triệu đồng/lượng. Qua hai phiên, có loại vàng nhẫn giảm tới 1 triệu đồng/lượng, mất mốc 60 triệu đồng/lượng (mua vào).","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-nhan-lao-doc-co-loai-bay-1-trieu-dong-sau-2-ngay-2226137.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-vang-nhan-lao-doc-bay-gan-1-trieu-dong-sau-2-ngay-1071.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T17:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226136","title":"VietinBank nỗ lực chung tay thúc đẩy tài chính khí hậu tại COP28","description":"Tham gia Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28), VietinBank bày tỏ mong muốn chung tay cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy tài chính khí hậu thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa.","displayType":8,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":8,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vietinbank-no-luc-chung-tay-thuc-day-tai-chinh-khi-hau-tai-cop28-2226136.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/vietinbank-no-luc-chung-tay-thuc-day-tai-chinh-khi-hau-tai-cop28-996.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:10:00","option":4,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/infographic.svg","avatarIconPosition":5,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000R"},{"id":"2225775","title":"Giá vàng hôm nay 12/12/2023 lao dốc không phanh, vàng SJC 'bốc hơi' 150 nghìn","description":"Giá vàng hôm nay 12/12/2023 trong nước SJC giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Trên thị trường thế giới, vàng lao dốc trước cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-12-12-2023-lao-doc-vang-sjc-giam-150-nghin-dong-luong-2225775.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/gia-vang-hom-nay-12122023-giam-cho-tin-hieu-tu-fed-1367.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T14:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225984","title":"Nam A Bank tung gói vay ưu đãi, kích cầu tiêu dùng cuối năm","description":"Nam A Bank đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng của khách hàng, giúp khách hàng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh dịp cuối năm.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-a-bank-tung-goi-vay-uu-dai-kich-cau-tieu-dung-cuoi-nam-2225984.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nam-a-bank-tung-goi-vay-uu-dai-kich-cau-tieu-dung-cuoi-nam-577.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225942","title":"Lãi suất hôm nay 12/12/2023: Agribank và VietinBank giữ lãi suất 'cặp bài trùng'","description":"Lãi suất hôm nay 12/12/2023 đổ dồn sự chú ý về hai 'ông lớn' còn lại trong nhóm big4 là Agribank và VietinBank khi 2 nhà băng này đang duy trì lãi suất giống hệt nhau ở các kỳ hạn. Trong khi BIDV và Vietcombank đã giảm lãi suất huy động vào hôm qua.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-12-12-2023-agribank-vietinbank-giu-lai-suat-cap-bai-trung-2225942.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/bidv-vietcombank-giam-lai-suat-agribank-va-vietinbank-lai-suat-cap-bai-trung-512.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225913","title":"Kết cục buồn của cổ phiếu từng có giá cao nhất sàn chứng khoán Việt","description":"Cổ phiếu XDC từng tăng phi mã và có giá cao nhất sàn chứng khoán Việt, vượt xa những tên tuổi lừng danh như Vinacafé Biên Hòa, Sabeco, FPT… nhưng sau đó bị bán sàn nhiều tháng không ai mua.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-cuc-cua-co-phieu-tung-co-gia-cao-nhat-san-chung-khoan-viet-khi-tang-72-000-2225913.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ket-cuc-buon-cua-co-phieu-gia-cao-nhat-san-chung-khoan-viet-436.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225764","title":"Seri của tiền mới in được quản lý như thế nào?","description":"Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang soạn thảo Thông tư quy định về quản lý seri tiền mới in.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/seri-cua-tien-moi-in-duoc-quan-ly-nhu-the-nao-2225764.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/seri-cua-tien-moi-in-duoc-quan-ly-nhu-the-nao-1449.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T07:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225648","title":"Đại gia bất động sản, siêu thị điện máy bị ngân hàng siết nợ","description":"Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bình Chánh (TP.HCM) vừa thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của CTCP điện máy TP.HCM (Todimax).","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-gia-bat-dong-san-va-sieu-thi-dien-may-bi-ngan-hang-siet-no-2225648.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dai-gia-bat-dong-san-va-sieu-thi-dien-may-bi-ngan-hang-siet-no-1380.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225792","title":"Bản tin tài chính sáng 12/12/2023: Giá vàng giảm mạnh, dầu và USD tăng","description":"Giá vàng hôm nay 12/12 trên thị trường thế giới giảm mạnh trước cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ liên bang Mỹ. Giá xăng dầu thế giới đi lên trước thông tin Mỹ sẽ bổ sung kho dự trữ dầu chiến lược. Còn giá USD quốc tế tăng nhẹ.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-12-12-2023-gia-vang-giam-manh-dau-va-usd-tang-2225792.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ban-tin-tai-chinh-sang-12122023-gia-vang-giam-manh-dau-va-usd-tang-1410.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225770","title":"Loạt lãnh đạo đua nhau bán sạch cổ phiếu","description":"Hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký bán sạch cổ phiếu trong bối cảnh thị trường chứng khoán trầm lắng. Trước làn sóng ồ ạt bán cổ phiếu này, doanh nghiệp phải lên tiếng trấn an nhà đầu tư.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-lanh-dao-doanh-nghiep-dua-nhau-ban-sach-co-phieu-2225770.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/loat-lanh-dao-dua-nhau-ban-sach-co-phieu-191.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225223","title":"Giá vàng hôm nay 11/12/2023: Vàng SJC tiếp tục lao dốc, rời xa mốc 74 triệu đồng","description":"Giá vàng hôm nay 11/12 trên thị trường quốc tế giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao trên 2.000 USD/ounce. Vàng SJC buổi chiều giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều, rớt khỏi mốc 74 triệu đồng/lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-11-12-2023-vang-sjc-tuot-khoi-moc-74-trieu-dong-luong-2225223.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/gia-vang-hom-nay-11122023-doi-mat-nhieu-thu-thach-623.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225478","title":"Lãi suất ngân hàng 11/12/2023: Thêm ngân hàng nhóm Big4 giảm lãi suất huy động","description":"Lãi suất ngân hàng hôm nay 11/12 tiếp tục ghi nhận thêm một loạt nhà băng giảm, trong đó có BIDV, Vietcombank, ABBank. Đây là những ngân hàng vốn có lãi suất huy động thấp nhất thị trường.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-11-12-2023-them-ngan-hang-nhom-big4-giam-lai-suat-huy-dong-2225478.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/lai-suat-ngan-hang-11122023-them-ngan-hang-nhom-big4-giam-lai-suat-huy-dong-356.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T10:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225208","title":"Nợ trái phiếu đến hạn áp lực lớn, 6,3 tỷ USD từ doanh nghiệp bất động sản","description":"Áp lực nợ trái phiếu đến hạn trong năm 2024 rất lớn. Các doanh nghiệp bất động sản ghi nhận lượng trái phiếu đến hạn lên đến gần 155.000 tỷ đồng (khoảng 6,3 tỷ USD).","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/no-trai-phieu-den-han-ap-luc-lon-6-3-ty-usd-tu-doanh-nghiep-bat-dong-san-2225208.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/no-trai-phieu-den-han-ap-luc-lon-63-ty-usd-tu-doanh-nghiep-bat-dong-san-569.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T10:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225456","title":"Chứng khoán LPBS có chủ tịch hội đồng quản trị mới","description":"Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa có thông báo bổ nhiệm ông Lê Minh Tâm làm chủ tịch hội đồng quản trị từ ngày 10/12.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-khoan-lpbs-co-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-moi-2225456.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/chung-khoan-lpbs-co-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-moi-313.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T09:40:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225365","title":"Ngoại xả hàng, nội tung tỷ USD/phiên, chứng khoán hưởng lợi nhờ cú hích cuối năm","description":"Thị trường tài chính và thị trường chứng khoán tiếp tục được hưởng lợi trong bối cảnh Chính phủ tập trung cho tăng trưởng kinh tế. Dòng tiền tỷ USD trong nước đã cân bằng áp lực xả hàng của khối ngoại.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngoai-xa-hang-noi-tung-ty-usd-phien-chung-khoan-huong-loi-nho-cu-hich-cuoi-nam-2225365.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ngoai-xa-hang-noi-tung-ty-usdphien-chung-khoan-huong-loi-nho-cu-hich-cuoi-nam-1037.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T07:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225339","title":"Bản tin tài chính sáng 11/12/2023: Giá vàng nhiều thử thách, dầu và USD đi lên","description":"Giá vàng hôm nay 11/12 trên thị trường thế giới đối mặt nhiều thử thách. Giá xăng dầu thế giới có khả năng đi lên theo đà tăng của phiên giao dịch cuối tuần trước. Giá USD quốc tế phiên cuối tuần qua cũng tăng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-11-12-2023-gia-vang-nhieu-thu-thach-dau-va-usd-di-len-2225339.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ban-tin-tai-chinh-sang-11122023-gia-vang-nhieu-thu-thach-dau-va-usd-di-len-1008.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225295","title":"Nhân vật bí ẩn trả 14,5 triệu USD cho bà Trương Mỹ Lan và thương vụ 396 tỷ đồng","description":"Greenhill Village là doanh nghiệp của ông Tạ Hùng Quốc Việt - chủ đầu tư dự án Greenhill Quy Nhơn. Công ty này gần đây bán cổ phần thu về gần 400 tỷ đồng sau khi ông Việt trả bị can Trương Mỹ Lan 14,5 triệu USD (khoảng 350 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-vat-bi-an-tra-14-5-trieu-usd-cho-truong-my-lan-va-thuong-vu-396-ty-dong-2225295.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nhan-vat-bi-an-tra-145-trieu-usd-cho-ba-truong-my-lan-va-thuong-vu-396-ty-dong-1154.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225289","title":"Con trai tỷ phú Trần Đình Long lãi trăm tỷ sau 1 tháng mua cổ phiếu từ bố mẹ","description":"Sau 1 tháng, cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát tăng 7%. Ông Trần Vũ Minh, con trai tỷ phú Trần Đình Long lãi hơn 114 tỷ đồng sau khi mua 42 triệu cổ phiếu từ bố mẹ.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/con-trai-ty-phu-tran-dinh-long-lai-tram-ty-sau-1-thang-mua-co-phieu-tu-bo-me-2225289.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/con-trai-ty-phu-tran-dinh-long-lai-tram-ty-sau-1-thang-mua-co-phieu-tu-bo-me-680.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:37:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225057","title":"Mua vàng cất két, vợ chồng mới cưới lãi gần 4 triệu đồng/lượng","description":"Sau khi cưới, lấy tiền mừng mua vàng để tích trữ, vợ chồng trẻ lãi gần 4 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh, khách hàng tranh thủ bán vàng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mua-vang-cat-ket-vo-chong-moi-cuoi-lai-gan-4-trieu-dong-luong-2225057.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/mua-vang-cat-ket-vo-chong-moi-cuoi-lai-gan-4-trieu-dongluong-269.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225094","title":"Giá vàng nhẫn 'bay' hơn 1 triệu đồng/lượng tuần qua","description":"Giá vàng nhẫn trong nước tuần qua giảm khá mạnh, có thương hiệu \"bốc hơi\" hơn 1 triệu đồng/lượng, nhiều thương hiệu đã mất mốc 62 triệu đồng/lượng (bán ra).","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-nhan-bay-hon-1-trieu-dong-luong-tuan-qua-2225094.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/gia-vang-nhan-bay-hon-1-trieu-dongluong-tuan-qua-1088.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T07:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224827","title":"Ngân hàng nào đang trả lãi suất tiết kiệm trên 6%?","description":"Đến thời điểm này, không còn nhiều ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng phổ thông mức trên 6%/năm.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngan-hang-nao-dang-tra-lai-suat-tiet-kiem-tren-6-2224827.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nhung-ngan-hang-nao-dang-duy-tri-muc-lai-suat-tren-6nam-1101.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T07:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225106","title":"Bản tin tài chính sáng 10/12/2023: Giá vàng giảm, dầu và USD tăng","description":"Giá vàng hôm nay 10/12 trên thị trường thế giới giảm về sát mốc 2.000 USD mỗi ounce. Trong khi đó, giá xăng dầu thế giới ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần tăng hơn 2%. Giá USD quốc tế phiên cuối tuần cũng tăng nhẹ.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-10-12-2023-gia-vang-giam-dau-va-usd-tang-2225106.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ban-tin-tai-chinh-sang-10122023-gia-vang-giam-dau-va-usd-tang-1118.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225063","title":"Kim cương màu hút giới siêu giàu","description":"Mặc dù có giá cao ngất ngưởng, những viên kim cương màu vẫn rất thu hút giới siêu giàu trên thị trường trang sức quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kim-cuong-mau-hut-gioi-sieu-giau-2225063.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/kim-cuong-mau-hut-gioi-sieu-giau-1066.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225056","title":"Giá vàng hôm nay 10/12/2023: Kết thúc tuần giảm giá","description":"Giá vàng hôm nay 10/12 trên thị trường thế giới giảm về sát mốc 2.000 USD/ounce sau khi đạt mức cao kỷ lục. Giá vàng trong nước quanh mốc 74 triệu đồng/lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-10-12-2023-ket-thuc-tuan-giam-gia-2225056.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/gia-vang-hom-nay-10122023-ket-thuc-tuan-giam-gia-1053.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224798","title":"Giá vàng hôm nay 9/12/2023 bốc hơi, vàng SJC 'bay' mất 200 nghìn đồng/lượng","description":"Giá vàng hôm nay 9/12 trên thị trường thế giới giảm mạnh sau báo cáo việc làm tại Mỹ công bố tốt hơn so với dự báo của các chuyên gia kinh tế. Giá vàng trong nước cũng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-9-12-2023-vang-sjc-bay-200-nghin-dong-luong-2224798.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/gia-vang-hom-nay-9122023-giam-manh-sau-bao-cao-viec-lam-tai-my-1182.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T10:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa