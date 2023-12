{"article":{"id":"2225167","title":"Điều kỳ lạ lần đầu tiên được tìm thấy trong bụng của khủng long bạo chúa","description":"Các nhà khoa học ngày 8/12 cho biết đã khai quật được hài cốt hóa thạch của một con khủng long bạo chúa và từ dạ dày của nó, họ đã tìm thấy một điều chưa từng có trong lịch sử ngành nghiên cứu về loài sinh vật cổ đại này.","contentObject":{"videoUrl":"<iframe width='560' height='315' src='https://embed.vietnamnet.vn/v/00UBBL.html' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>","content":"<p>Hóa thạch cho thấy đây là khủng long bạo chúa vị thành niên, thuộc chi Gorgosaurus, họ Tyrannosaurus (T-rex), từ 5 đến 7 tuổi, dài khoảng 4,5m. Điều ngạc nhiên và cũng là lần đầu tiên xảy ra trong ngành khảo cổ, đó là hóa thạch còn giữ nguyên vẹn dạ dày. Những gì bên trong dạ dày đã tiết lộ bữa ăn cuối cùng của con khủng long sống cách đây khoảng 75 triệu năm.</p>

