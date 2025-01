Chợ hoa tươi Quảng An (quận Tây Hồ) thu hút rất đông khách đổ về trong buổi chiều 28/1 (29 Tết) khi chỉ còn vài giờ đến giây phút Giao thừa bước sang năm Ất Tỵ.

Trong số những vị khách tại chợ có cả nhiều người nước ngoài cũng tới mua hoa về trang trí nhà cửa.

Chợ bán nhiều loại hoa đẹp, nhập từ nhiều nơi nhưng có những loài hoa không có nhiều hàng bán. Bởi vậy xuất hiện một số gian hàng tập trung rất nhiều khách vào chọn lựa và cũng có gian hàng không người nào đoái hoài.

Một số chị em quan tâm đến hoa cúc hoàng gia, nhập từ Đà Lạt. Người bán cho biết, loài hoa này hợp với khí hậu mát mẻ nên dịp Tết người dân miền Bắc cắm ở trong nhà rất phù hợp. Được biết, cúc hoàng gia có nguồn gốc từ Mexico và Nam Mỹ, nhưng ngày nay, chủ yếu đến từ Hà Lan và núi Yuelu.

Dịp này những loài hoa không thể thiếu và là niềm yêu thích của nhiều gia đình gồm hoa hồng, lay ơn, thược dược, ly hay cúc vàng. Riêng hoa hồng và ly bán rất chạy.

Có bề ngoài dễ gây lầm tưởng hoa hồng, mao lương đỏ gây chú ý đối với nhiều khách hàng. Ban đầu, chúng là loài hoa hoang dã phổ biến ở vùng Địa Trung Hải và Australia, sau này được trồng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Úc. Giá bán mao lương đỏ tại chợ Quảng An là 100.000 đồng/bó.

100.000 đồng/bó thược dược được một tiểu thương bó sẵn và nói rằng không bán kém.

Cúc vàng được người đàn ông này nói giá 250.000 đồng/bó 50 bông. Sau khi chở một xe đầy hoa đến từ đầu giờ chiều, vài tiếng sau anh chỉ bán được gần nửa, trong khi trời đang dần về chiều muộn.

Gian hàng bán địa lan cũng thu hút rất đông khách chiều 29 Tết.

Giá bán địa lan được niêm yết sẵn là 200.000 đồng/cành.

Nhiều vị khách khi mang hoa ra khỏi chợ vẫn tỏ ra ngập ngừng như muốn mua thêm.

Chị Kim Anh sau hơn 1 tiếng chọn lựa đã mua hết khoảng 700.000 đồng cho các loại cúc, hoa hồng, mao lương, tuyết mai... để về cắm và bày khắp nhà của mình.

Anh Trung và vợ ở phố An Dương đến chợ Quảng An sắm Tết. Hai vợ chồng anh than hoa chiều cuối năm bán vẫn còn rất đắt. Sau gần 1 tiếng loay hoay, họ mới mua được vài cành dơn và tuyết mai mang về.

Chiều muộn khi khách đã vãn, nhiều hàng hoa vẫn chưa giảm giá bán.