Diễn viên Đoàn Minh Tài được bạn gái - ca sĩ Sunny Đan Ngọc bí mật chuẩn bị màn chúc mừng sinh nhật trên sân khấu.

Dịp sinh nhật 29/11, diễn viên Đoàn Minh Tài tổ chức sự kiện đánh dấu 15 năm hoạt động nghệ thuật, mời gia đình, bạn bè và nhiều đồng nghiệp.

Cuối chương trình, ca sĩ Sunny Đan Ngọc bất ngờ xuất hiện với chiếc bánh kem và nhạc nền bài Happy birthday.

Cô phát biểu: "Cảm ơn các cô chú, anh chị đã có mặt trong ngày đặc biệt của anh Tài. Tôi và ê-kíp đã âm thầm chuẩn bị tiết mục này nhằm gây bất ngờ. Chúc anh Tài tuổi mới thành công mới, lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe. Bất cứ con đường nào anh đi đều sẽ có tất cả người yêu thương bên cạnh".

Đoàn Minh Tài bất ngờ bởi tiết mục của bạn gái kém 16 tuổi.

Sau khi nhận lời chúc, Đoàn Minh Tài ôm vai, chạm má nữ ca sĩ nhưng không giới thiệu thêm. Việc Sunny Đan Ngọc không được nhắc đến trong sự kiện chính về 15 năm làm nghề lại xuất hiện với tiết mục quan trọng nhất khiến nhiều người tò mò.

Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc bí mật yêu đương, gắn bó nhiều năm qua. Cô sinh năm 2000, mẹ là bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, đang học song song Khoa Y Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và Nhạc viện TP.HCM.

Cha mẹ Sunny Đan Ngọc có tiếng trong nghề, thân thiết nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Linh Nga... Đoàn Minh Tài được cha mẹ bạn gái lo lắng, ủng hộ sự nghiệp. Hai gia đình rất thân thiết, đã bàn tính chuyện hôn nhân cho cả hai.

Sunny Đan Ngọc từng phát hành nhiều MV do Đoàn Minh Tài sản xuất như: Nỗi buồn đáy tim, Singing in the rain, Covid fighters...

Họ không công khai nhưng không giấu giếm mối quan hệ, người trong giới đều biết cuộc tình đẹp của hai người. Tại buổi ra mắt phim Kiều@ năm 2021, cặp đôi từng khoác tay, trao nhau cử chỉ tình tứ trên thảm đỏ trước đám đông.

Mi Lê