Tính bình quân, 8 tháng đầu năm xuất khẩu đạt khoảng 46,7 tỷ USD mỗi tháng. Kết quả này đã đưa kim ngạch xuất khẩu 8 tháng cao hơn mức 372 tỷ USD của cả năm 2022 và tương đương gần 80% kim ngạch xuất khẩu cả năm 2025.