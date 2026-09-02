Độc đáo lồng đèn 'Cóc kiện trời' cao 3m trong ngôi đình trăm tuổi ở TPHCM

Cụm lồng đèn "Cóc kiện trời" làm từ nan trúc và giấy dó, tái hiện truyện dân gian tại đình Sơn Trà (TPHCM). Tác phẩm cao gần 3m với các con vật ong, cáo, gấu, cọp, cua và một trống nghệ thuật.