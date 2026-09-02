Đình Sơn Trà (phường Tân Định, TPHCM) do cộng đồng gốc Quảng Nam, Đà Nẵng dựng khoảng thập niên 1860, thờ Thành hoàng, mang kiến trúc Nam Bộ, gắn với đời sống cộng đồng và ước vọng bình an, sung túc.
Ngoài cụm lồng đèn "Cóc kiện trời", đình còn trưng bày khoảng 21 lồng đèn khác lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian, trong đó lồng đèn chim uyên ương phỏng theo hoa văn ngói đất nung thời Lý khai quật tại Hoàng thành Thăng Long, còn lồng đèn cá Ông gợi tín ngưỡng thờ cá Ông của cư dân ven biển miền Trung và Nam Bộ.