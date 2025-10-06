Người dân chen chúc nhau check-in phố lồng đèn lớn nhất TPHCM dịp Trung thu

Vào mỗi dịp Trung thu, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TPHCM) lại rộn ràng không khí lễ hội, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đổ về tham quan, mua sắm và chụp ảnh.