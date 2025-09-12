Khoảng 40 lồng đèn trung thu truyền thống được nhóm Khởi Đăng Tác Khí thực hiện trong gần một năm, phục dựng từ các mẫu hơn 100 năm trước. Trong không gian 80 m2 của đình, các lồng đèn hình rồng, châu chấu, bọ ngựa, cá chép, cua, thỏ… được trưng bày, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và chụp ảnh.