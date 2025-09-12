Chiêm ngưỡng hàng chục lồng đèn trung thu xưa tại ngôi đình trăm tuổi ở TPHCM

Những ngày qua, đình Sơn Trà hơn trăm tuổi trên đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, trở thành điểm đến hấp dẫn với không gian tái hiện Trung thu xưa.