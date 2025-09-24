Video: Những chiếc lồng đèn bằng vỏ lon của ông Tuấn. Clip: Hà Nguyễn

Lồng đèn từ vỏ lon bia, nước ngọt

Khi dạo phố, cô gái tên Vân (26 tuổi, TPHCM) và bạn trai bị thu hút bởi những chiếc lồng đèn độc lạ đang đung đưa trong gió ở đường Nguyễn Phi Khanh (phường Tân Định, TPHCM).

Cả hai quyết định ghé vào tìm hiểu, tỏ ra thích thú khi biết chúng được làm thủ công từ các loại vỏ lon bia, nước ngọt...

Vân và bạn bị thu hút bởi những chiếc lồng đèn từ vỏ lon khi đi dạo phố. Ảnh: Hà Nguyễn

Người tạo ra loại đồng đèn độc đáo trên là ông Nguyễn Văn Tuấn (56 tuổi, phường Tân Định). Ông Tuấn vốn là thợ sửa khóa hơn 30 năm qua.

Trước đại dịch Covid-19, ông ngồi làm việc trên vỉa hè đường Trần Quang Khải, phường Tân Định. Khi đại dịch ập đến, không thể đi làm, ông Tuấn thường xuyên lên mạng xã hội xem các video giải trí.

Một lần, ông tình cờ xem clip hướng dẫn cách làm lồng đèn đơn giản từ vỏ lon nước ngọt, bia… Tò mò, thích thú, sẵn có thời gian rảnh, ông thử làm theo.

Ông Tuấn bắt đầu làm lồng đèn từ vỏ lon trong mùa dịch. Ảnh: Hà Nguyễn

Ông chọn vỏ lon bia, nước ngọt không móp, méo bằng nhôm để tạo hình. Sau khi vệ sinh vỏ lon, ông vẽ định hình, dùng dao rạch hoặc kéo cắt thành nhiều đường rồi sử dụng kìm để tạo hình.

Công đoạn khó nhất là tạo hình các ngôi sao trang trí. Ông phải cắt vỏ lon thành những mảnh nhỏ đều nhau rồi ngồi tỉ mẩn tạo hình ngôi sao 5 cánh.

Ông Tuấn chia sẻ: “Ban đầu, tôi chỉ làm những chiếc lồng đèn đặt bàn, có thể xoay theo gió. Sau này, tôi thấy như vậy quá đơn điệu nên sáng tạo thêm nhiều mẫu mã, hình dạng lồng đèn mới.

Ban đầu, ông Tuấn chỉ làm những chiếc lồng đèn đơn giản, có thể xoay theo gió. Ảnh: Hà Nguyễn

Ngoài loại lồng đèn có thân tròn, tôi tạo ra loại đèn hình cầu. Phần thân hình cầu của loại lồng đèn này được tạo bằng cách ghép nhiều ngôi sao 5 cánh cùng kích thước lại với nhau.

Để chúng đẹp mắt hơn, tôi dùng kẽm có sơn màu uốn thành khung, tạo các ngôi sao nhỏ, xâu chúng lại thành chuỗi rồi treo lên khung để lồng đèn thêm sinh động.

Sau này, tôi liên kết nhiều lồng đèn nhỏ lại thành loại đèn lồng kích thước lớn, nhiều tầng. Một chiếc đèn như vậy được tạo thành từ 40 vỏ lon”.

Sau này, ông sáng tạo thêm các loại lồng đèn có hình dáng, kích thước khác nhau. Ảnh: Hà Nguyễn

Cháy hàng

Mặc dù là thợ sửa khóa nhưng ông Tuấn làm các loại đèn lồng bằng vỏ lon bia, nước ngọt mỗi ngày. Bởi, công việc này cần nhiều thời gian, ông thường ngồi vẽ, cắt vỏ lon từ sáng đến nửa đêm.

Đối với các loại lồng đèn nhỏ, đơn giản, tạo từ một vỏ lon, ông Tuấn mất khoảng 1 tiếng để chế tác. Trong khi đó, ông mất từ 7-8 ngày mới hoàn thiện một mẫu lồng đèn thân hình cầu được ghép từ nhiều hình ngôi sao.

Đặc biệt, mẫu lồng đèn kích thước lớn, nhiều tầng, kết hợp nhiều lồng đèn nhỏ thường được ông hoàn thiện trong khoảng 1 tháng.

Các loại lồng đèn của ông Tuấn được khách hàng tìm mua mỗi khi đến mùa Trung thu. Ảnh: Hà Nguyễn

Ông Tuấn chia sẻ: “Công việc này không nặng nhọc nhưng chiếm rất nhiều thời gian. Do đó hằng năm, sau mùa Trung thu là tôi đã bắt tay vào làm lồng đèn từ vỏ lon bia, nước ngọt cho mùa tiếp theo.

Nếu chờ đến cận Rằm tháng 8 mới làm thì sẽ không kịp đáp ứng nhu cầu khách hàng. Những năm trước, các loại lồng đèn này của tôi rất đắt khách, luôn trong tình trạng cháy hàng”.

Sản phẩm lồng đèn độc đáo của ông Tuấn đa số được khách hàng ở các tỉnh, thành phố khác tìm mua để chơi Trung thu.

Vì có độ bền cao, chịu được nắng mưa, thắp sáng bằng đèn led, lồng đèn vỏ lon của ông Tuấn cũng được khách hàng săn tìm làm vật trang trí trong nhà, quán cà phê, sân vườn… Giá thành của các sản phẩm phụ thuộc vào số lượng vỏ lon, bộ khung cùng phụ kiện trang trí.

Những ngày cận tết Trung thu, ông Tuấn làm lồng đèn vỏ lon không ngơi tay để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ảnh: Hà Nguyễn

Hiện, ông Tuấn thường làm các loại lồng đèn từ 1 đến 24 vỏ lon, giá thành dao động từ 40.000-1 triệu đồng/chiếc. Đặc biệt, loại lồng đèn nhiều tầng được tạo thành từ 40 vỏ lon có giá 1,6 triệu đồng/chiếc.

Tết Trung thu năm nay, ông Tuấn chế tác khoảng 200 chiếc lồng đèn từ vỏ lon. Hiện, nhiều sản phẩm của ông đã có người đặt mua. Dù được nhiều khách hàng quan tâm nhưng ông Tuấn không dám nhận nhiều đơn đặt hàng vì sợ làm không kịp.

“Ngoài khách trong nước, các sản phẩm này còn được khách du lịch nước ngoài ưa thích mua về làm quà. Tôi thích công việc này vì nó không chỉ là niềm vui, đem lại thu nhập mà còn mang ý nghĩa bảo vệ môi trường”, ông Tuấn tâm sự.