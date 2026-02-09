Giữ thị phần, phát triển hệ sinh thái “kiềng 3 chân”

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh

Báo cáo của VIMC cho thấy, năm 2025, hoạt động cảng biển tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố bất lợi như căng thẳng chính trị toàn cầu, biến động giá cước vận chuyển, tái cấu trúc liên minh giữa các hãng tàu, chính sách thuế quan thay đổi liên tục, cùng tình trạng mưa bão kéo dài. Đặc biệt, việc nhiều dự án cảng biển mới được đầu tư, đưa vào khai thác tại nhiều địa phương khiến tình trạng dư cung, cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt.

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, nhất là từ khối doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng quản trị và Ban điều hành VIMC xác định mục tiêu xuyên suốt là giữ vững thị trường, thị phần khách hàng; ưu tiên nguồn lực cho phát triển thị trường, marketing tập trung và logistics tích hợp.

VIMC tiếp tục tái cấu trúc mạnh mẽ đội tàu, thanh lý các tàu già, cũ, hoạt động kém hiệu quả; từng bước đầu tư, phát triển đội tàu mới theo nhiều hình thức phù hợp với diễn biến thị trường. Tổng công ty đồng thời tăng cường theo dõi, dự báo thị trường để kịp thời điều chỉnh phương án khai thác; tận dụng cơ hội mở thêm các tuyến dịch vụ container mới; duy trì và củng cố hợp tác với nhiều hãng tàu, đối tác lớn trong khu vực và trên thế giới.

Song song với đó, các dự án trọng điểm của VIMC được đẩy nhanh tiến độ, gồm: Dự án bến container số 3, số 4 tại cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Lạch Huyện); Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (TP.HCM); Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Mục tiêu cao cho năm 2026

Theo ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Chủ tịch HĐQT VIMC, năm 2026, tổng công ty phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh, tạo tiền đề tăng trưởng và bứt phá trong giai đoạn mới.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên VIMC đặt mục tiêu sản lượng vận tải biển đạt 23,7 triệu tấn; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 180,1 triệu tấn; doanh thu 22.186 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 3.236 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh cho biết sẽ tập trung phát triển mạnh các dịch vụ logistics tích hợp trên nền tảng hệ sinh thái “kiềng 3 chân” gồm cảng biển - vận tải biển - logistics đồng bộ, tạo ra các sản phẩm dịch vụ khác biệt, nâng cao trải nghiệm khách hàng và năng lực cạnh tranh cốt lõi.

Cùng với đó, tổng công ty đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng logistics và đội tàu nhằm nâng cao năng lực khai thác, hiệu quả vận hành; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực cốt lõi, tạo không gian tăng trưởng mới và lợi thế cạnh tranh bền vững.

Chủ động ứng phó, tăng tốc chuyển đổi

Ông Lê Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc VIMC cho biết, trong năm 2026, tổng công ty sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường hàng hải, chủ động các giải pháp ứng phó với biến động; đẩy mạnh triển khai dịch vụ logistics tích hợp, phát triển các dịch vụ mới, dịch vụ ngoài truyền thống nhằm tăng sản lượng và doanh thu.

Bên cạnh đó, VIMC tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, thủ tục đầu tư; bảo đảm tiến độ, thậm chí vượt tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng, kho bãi, thiết bị để nâng cao năng lực khai thác, mở rộng quy mô hoạt động.

Đi cùng với đó, VIMC thúc đẩy văn hóa lấy con người làm trung tâm; xây dựng đội ngũ nhân sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và điều hành.

(Nguồn: VIMC)