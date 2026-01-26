Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của VIMC ngày 26/1, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (TP.HCM) không chỉ là dự án trọng điểm của VIMC mà còn có vai trò then chốt trong chiến lược phát triển dài hạn của hàng hải Việt Nam.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn.

Theo Thứ trưởng, đầu tư là điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng. Với quy mô lớn và sức lan tỏa mạnh, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của hệ thống cảng biển và chuỗi logistics quốc gia. Vì vậy, VIMC cần tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai bài bản, kiểm soát chặt chẽ tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, lãnh đạo Chính phủ cùng các bộ, ngành, trong đó có Bộ Xây dựng, đã và đang chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ với UBND TPHCM nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho VIMC trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án.

Với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đồng hành cùng VIMC, phối hợp với các bộ, ngành và TPHCM để hoàn thiện cơ chế tài chính, đầu tư phù hợp, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.

Báo cáo về tiến độ dự án, ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc VIMC cho biết, năm 2025 ghi nhận bước tiến quan trọng về mặt thể chế đối với dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ngày 11/12/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 260/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, qua đó tạo hành lang pháp lý quan trọng để triển khai dự án.

Trên cơ sở nghị quyết được thông qua, TPHCM đang xây dựng kế hoạch triển khai các bước tiếp theo, trong đó có việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, dự kiến thực hiện trong quý I/2026. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hải quốc tế lớn trong khu vực.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 113.531 tỷ đồng (tương đương 4,8 tỷ USD), được kỳ vọng tạo đột phá, nâng tầm vị thế hàng hải và hệ thống cảng biển quốc gia.

Bên cạnh dự án Cần Giờ, năm 2025, hàng loạt dự án cảng biển trọng điểm khác của VIMC cũng được đẩy nhanh tiến độ. Nổi bật là dự án bến container số 3 và 4 tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Lạch Huyện), đã lần lượt đưa vào khai thác các giai đoạn theo đúng kế hoạch; việc nâng cấp bến tiếp nhận tàu đến 165.000 DWT được phê duyệt, góp phần gia tăng sản lượng hàng hóa thông qua cảng.

Dự án bến cảng container Liên Chiểu (Đà Nẵng) cũng đạt nhiều bước tiến quan trọng, hoàn tất các thủ tục đầu tư và sẵn sàng bước vào giai đoạn triển khai tiếp theo.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị VIMC tiếp tục rà soát, kiểm soát chặt chẽ kế hoạch đầu tư, bảo đảm phù hợp với năng lực thực tế, đồng thời xây dựng các giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư năm 2026.



'Gã khổng lồ' cảng biển kiến nghị mở Trung tâm Hàng hải thế giới tại TPHCM Việc thiết lập Trung tâm Hàng hải thế giới sẽ khai thác những giá trị rất lớn từ cảng biển, đồng thời hỗ trợ cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.





