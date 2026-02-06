Ô tô mất lái lao vào tiệm làm móng, khách hàng hoảng loạn bỏ chạy

THÁI LAN – Một chiếc ô tô bất ngờ mất kiểm soát, lao thẳng vào tiệm làm móng ở thành phố Chiang Mai khiến ít nhất một người bị thương. Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh ghi lại.