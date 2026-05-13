Ngày 13/5, Sở GD-ĐT TP Đồng Nai thông báo điều chỉnh cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đối với môn Tiếng Anh chuyên, áp dụng từ năm học 2026-2027.

Theo đó, sau khi rà soát điều kiện tổ chức kỳ thi, nhằm bảo đảm yêu cầu công bằng, khách quan, tin cậy và phù hợp thực tế, Sở GD-ĐT TP Đồng Nai quyết định điều chỉnh một số nội dung trong cấu trúc đề thi.

Cụ thể, đề thi môn Tiếng Anh chuyên sẽ không tổ chức phần thi kỹ năng nghe. Phần điểm của kỹ năng này được phân bổ lại vào hai phần Từ vựng - Ngữ pháp và Đọc hiểu. Việc điều chỉnh không làm thay đổi phạm vi nội dung, chủ đề cũng như yêu cầu về kiến thức và đọc hiểu đã được công bố trước đó.

Theo cấu trúc mới, đề thi gồm 3 phần với tổng điểm 10, cụ thể: Phần 1 (Lexico-Grammar) với 30 câu hỏi (3 điểm), phần 2 (Reading) với 40 câu hỏi (4 điểm) và phần 3 (Writing) với 11 câu hỏi (3 điểm).

Hồi tháng 2, Sở đã ban hành văn bản thông báo cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Đáng nói, việc điều chỉnh này diễn ra khi kỳ thi chỉ còn khoảng 2 tuần (dự kiến ngày 28-29/5), khiến nhiều học sinh và phụ huynh lo lắng vì phải thay đổi phương án ôn tập.

Chị Ngọc Hạnh (ngụ phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) cho biết, con chị đang ôn thi vào lớp 10 chuyên Anh nên những thay đổi sát ngày thi khiến gia đình khá bất ngờ. “Từ trước tới nay, cháu tập trung luyện ôn theo cấu trúc do Sở đã đưa ra vào tháng 2, bây giờ bỏ phần nghe thì phải điều chỉnh lại cách ôn tập, trong khi thời gian còn lại không nhiều”, chị Hạnh than phiền.

Một số phụ huynh khác cũng cho rằng, việc thay đổi quá đột ngột, lại diễn ra sát ngày thi khiến học sinh rơi vào thế bị động. Mặc dù điều chỉnh là cần thiết, nhưng cần có lộ trình và thông báo sớm hơn để học sinh ổn định tâm lý, ôn tập hiệu quả hơn.