Lê Diệu Linh (cựu học sinh lớp 9E Trường THCS Tân Định) là 1 trong 8 thủ khoa ở kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2025. Diệu Linh đạt tổng điểm là 28,75, với điểm Toán 9,75; Văn 9 và Tiếng Anh 10. Hiện tại, Linh đang học lớp 10 Toán của Trường THPT Chuyên Chu Văn An, Hà Nội.

Luyện đề nhiều nhưng phải sửa đúng lỗi sai

Chia sẻ với VietNamNet, Diệu Linh cho hay, trong quá trình ôn thi lớp 10, đặc biệt ở giai đoạn nước rút, em vẫn giữ nhịp sinh hoạt bình thường, tránh thức quá khuya và cố gắng dậy sớm ôn bài.

Mỗi tối, Linh thường ăn tối sớm và hoàn thành một đề thi trước khi đi ngủ lúc khoảng 22h. “Cứ 5h sáng là em thức dậy và khởi động ngày mới bằng 1 đề thi, trước khi đi học”, Diệu Linh chia sẻ.

Nữ sinh cho rằng việc luyện đề nhiều rất quan trọng vì càng làm nhiều đề càng phát hiện thêm các lỗi sai và có nhiều kinh nghiệm hơn. Song, theo Linh, điều quan trọng là phải biết chú ý tới các lỗi mình hay mắc và tìm cách khắc phục. “Sau mỗi đề làm xong, em thường ghi chép vào một cuốn sổ riêng về những lỗi và cách khắc phục. Trước mỗi lần tiếp tục làm thêm một đề mới, em sẽ đọc lại cuốn sổ lưu ý lỗi và quyết tâm không mắc lỗi tương tự nữa”, Diệu Linh chia sẻ.

Linh cho rằng, thông qua việc luyện đề, sĩ tử có thể bổ sung những phần kiến thức còn yếu.

Nữ sinh tiết lộ, dù đạt điểm 10 môn Tiếng Anh trong kỳ thi vào lớp 10 nhưng đây lại là môn em từng mắc nhiều lỗi nhất.

Trong quá trình ôn thi, Diệu Linh luân phiên làm đề các môn để cân bằng thời gian ôn tập, đồng thời tránh nhàm chán.

“Em thường đặt mục tiêu phải hoàn thành đề thi trước thời gian quy định. Ví dụ, một đề Văn/Toán cho phép 120 phút, nhưng em luôn tính giờ để hoàn tất trong khoảng 90 phút. 30 phút còn lại, em sẽ dành để soát kỹ lại bài hoặc tập trung cho bài chưa làm được trong đề thi. Như vậy, đến khi thi thật, mình sẽ chủ động hơn và trong trường hợp gặp đề khó thì có phần thời gian để suy nghĩ thêm”, Diệu Linh nói.

Hai ngày trước khi bước vào kỳ thi vào lớp 10, Linh chỉ đọc lại cuốn sổ lưu ý những lỗi sai, không làm thêm đề nữa. Em cho rằng thời điểm đó nên cho não bộ được nghỉ ngơi, thư giãn, tránh căng thẳng. Linh cũng dành thời gian tập thể dục, đi bộ...

Thủ khoa thi lớp 10 Hà Nội năm 2025 khuyên các sĩ tử giữ nhịp ôn luyện và sinh hoạt khoa học; thay vì thức quá khuya thì có thể dậy sớm học bài.

Chiến thuật làm bài để tránh mất điểm đáng tiếc

Trong quá trình làm bài thi, Diệu Linh cho biết, chiến thuật chung của em với các môn là câu dễ làm trước, câu khó tạm bỏ qua để làm sau.

Riêng môn Toán, ngoài việc đọc kỹ đề, Linh khuyên thí sinh nên viết ra nháp về định hướng rồi mới trình bày vào bài thi để tránh việc “nghĩ gì viết nấy” dẫn đến có thể phải gạch xóa nhiều và mất điểm trình bày. Tất nhiên, nếu thời gian không còn nhiều, thí sinh buộc phải làm trực tiếp vào bài thi. Ngoài ra, theo em, các sĩ tử cũng nên lưu ý về việc đặt điều kiện, đổi đơn vị...

Ở môn Văn, mô tuýp chung của đề thi lớp 10 sẽ có 1 bài phân tích đoạn văn/thơ và 1 bài nghị luận xã hội. Diệu Linh cho hay, môn này ngoài việc nắm dàn ý chung, theo em, thí sinh có thể đọc thêm thông tin thời sự để có các dẫn chứng sinh động, linh hoạt.

“Càng biết nhiều về thực tiễn, đọc nhiều tin thức thời sự, thí sinh càng có nhiều dẫn chứng và dễ dàng hơn trong việc liên hệ. Nên lấy dẫn chứng từ thực tế, người thật, việc thật, tránh lấy những văn bản, hình ảnh hư cấu”, Diệu Linh nói.

Ở môn Tiếng Anh, nữ sinh cho rằng các thí sinh có thể gạch chân từ khóa sau khi đọc đề để xác định đúng điều cần trả lời. “Như vậy, mình sẽ không bị nhầm lẫn rằng đề yêu cầu cần tìm danh từ hay động từ...”, cô giải thích.

Thông thường, sau khi định hình 1 đáp án, Diệu Linh vẫn sẽ phân tích lý do vì sao không chọn các đáp án khác, để chắc chắn với lựa chọn của mình, tránh việc suy luận sai. Nữ sinh đặc biệt chú ý ở những câu yêu cầu viết lại câu đúng vì chỉ có 1 đáp án đúng, tức 3 đáp án còn lại hoặc sai về nghĩa, hoặc sai về ngữ pháp. “Nếu mình không tìm ra được lỗi sai, khả năng đáp án đúng vẫn có thể nằm ở phương án đó”, nữ sinh nói.

Nữ thủ khoa nhắn nhủ các sĩ tử thi lớp 10 năm nay: “Các em đã dành khoảng thời gian dài để học tập và ôn luyện, vì vậy đến ngày thi hãy cố gắng làm hết sức có thể, đừng vội nghĩ đến việc được bao nhiêu điểm, phải đỗ trường này, trường kia. Nếu nghĩ quá nhiều, các em sẽ càng áp lực. Chỉ khi cởi bỏ được tâm lý căng thẳng, các em mới có được sự bình tĩnh, tự tin và thể hiện hết khả năng của mình”.