Năm 2026, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm tuyển 490 học sinh lớp 10, tăng 70 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trong đó, chỉ tiêu các khối chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn và Tiếng Anh là 70 ở mỗi khối; chuyên Sinh học và Địa lý tuyển 35 chỉ tiêu/khối.

Chia sẻ với VietNamNet, TS Vũ Văn Tiến, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết, theo thống kê đến hết thời hạn đăng ký 5/5, nhà trường nhận được 7.492 hồ sơ đăng ký thi vào lớp 10 năm 2026 (tăng 1.814 thí sinh so với năm ngoái), trong đó nhiều nhất là số dự thi khối chuyên tiếng Anh.

Cụ thể, với 2.095 hồ sơ đăng ký dự thi, trong khi chỉ tiêu chỉ là 70, tỷ lệ chọi của khối chuyên Anh lên đến 1/29,9; tức cứ khoảng 30 thí sinh dự thi lấy 1. Xếp thứ hai là khối chuyên Sinh học, với 35 chỉ tiêu nhưng có đến 667 hồ sơ đăng ký dự thi, tỷ lệ chọi là 1/19,1; tức khoản 19 em thi thì lấy 1.

Lần lượt xếp sau là khối chuyên Ngữ văn và chuyên Toán với tỷ lệ chọi lần lượt là 1/15,8 và 1/15,7. Khối chuyên Địa lý và Tin học có tỷ lệ chọi thấp nhất với khoảng 8 em thi thì lấy 1.

Thí sinh làm bài thi viết 4 môn: Toán (120 phút, hệ số 1), Ngữ văn (120 phút, hệ số 1), Tiếng Anh (60 phút, hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2).

Môn chuyên thi trong 150 phút, riêng Hóa học và Tiếng Anh 120 phút. Điểm môn Toán được dùng cho thí sinh thi vào cả chuyên Toán và Tin học.

Lịch thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm năm 2026 trong 2 ngày 4-5/6:

Điểm xét tuyển được tính từ điểm môn chính vòng 1 (hệ số 1) và điểm môn chuyên (hệ số 2); các môn còn lại ở vòng 1 chỉ là điều kiện, không tính điểm. Cụ thể: thí sinh thi các chuyên Toán, Tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý dùng điểm Toán vòng 1; chuyên Ngữ văn dùng điểm Ngữ văn vòng 1; chuyên tiếng Anh dùng điểm tiếng Anh vòng 1.