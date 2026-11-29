Tại dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT đang được lấy ý kiến góp ý, Bộ GD-ĐT dự kiến bổ sung thêm 2 loại chứng chỉ được miễn thi môn tiếng Anh trong xét tốt nghiệp năm 2027.