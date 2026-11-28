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Đầu tháng 12 báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương về vị trí việc làm và biên chế

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương kiểm chứng, đối chiếu, rà soát lại một cách xuyên suốt, toàn diện toàn bộ dữ liệu vị trí việc làm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình 8 bước; hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm bảo đảm "đúng, đủ, sạch" và sát thực tế. Về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo các bộ, cơ quan rà soát, đối khớp toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ cấp thông tư trở lên thuộc lĩnh vực quản lý; xác định rõ danh mục văn bản đã đồng bộ, thông suốt và danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm và danh mục văn bản quy phạm pháp luật, đóng dấu xác nhận của bộ, ngành (chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Ban chỉ đạo của Chính phủ và Ban Tổ chức Trung ương về tính chính xác của số liệu) gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp trước 15h ngày 28/11 để tổng hợp, báo cáo. Bộ Tư pháp được giao chủ trì tổng hợp kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ (sau khi đã đối chiếu, rà soát kỹ lưỡng); xây dựng báo cáo gửi Bộ Nội vụ trước 8h ngày 29/11 để tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy Chính phủ. Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp chung của Đảng ủy Chính phủ về kết quả rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, báo cáo Thường trực Đảng ủy Chính phủ trước 9h ngày 29/11 để gửi Ban Tổ chức Trung ương. Phó Thủ tướng lưu ý, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách nhằm kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 vào đầu tháng 12 và phục vụ hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác này do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp chủ trì.