Đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP năm 2025. Số tài khoản nhà đầu tư đạt trên 14 triệu, thanh khoản bình quân mỗi phiên lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.