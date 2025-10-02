Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về việc thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập, dự kiến triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2026-2027.