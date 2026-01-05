Sở Du lịch TP Hà Nội cho biết trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch 2026, số lượng du khách đến Thủ đô ước đạt 560.000 lượt khách. Tổng thu từ du khách ước đạt 2.100 tỷ đồng, tăng khoảng 254% so với cùng kỳ năm trước.