Hết năm 2025, tổng thu ngân sách của TPHCM đạt khoảng 785.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu thu, nguồn thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực với hơn 561.000 tỷ đồng, chiếm 71,5% tổng thu ngân sách, vượt 23,9% so với dự toán Trung ương giao.