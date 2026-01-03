Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA) cho biết năm 2025, tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 5,3 tỷ USD, tăng 0,37% so với năm trước và vượt 17,5% so với kế hoạch đề ra.