Là loại hình du lịch kết hợp đa dạng hoạt động từ hội họp, vui chơi, trải nghiệm… MICE được các công ty, tổ chức,… lựa chọn cho các sự kiện quan trọng dành cho nhân viên, đối tác. Khách hàng tìm kiếm loại hình du lịch này thường có địa vị, có tầm ảnh hưởng, thu nhập cao, và khả năng chi trả tốt.
Việt Nam - với lợi thế thiên nhiên hùng vĩ, nền ẩm thực và văn hóa phong phú, cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại - đang trở thành điểm đến lý tưởng cho MICE. Theo dự báo của Mordor Intelligence (chuyên về nghiên cứu thị trường), ngành công nghiệp MICE tại Việt Nam có thể đạt gần 8 tỷ USD trong năm 2025, và tiếp tục tăng trưởng đều đến 2030. Giới chuyên gia nhìn nhận, du lịch MICE đang cho thấy sự bứt tốc mạnh mẽ khi liên tục thay đổi.
Ông Võ Hoài Phương, giám đốc một doanh nghiệp lữ hành (Q.1, TP.HCM) cho biết, du khách MICE trong và ngoài nước đang đòi hỏi những tiêu chuẩn dịch vụ vượt trội. Với quy mô sự kiện ngày càng lớn, nhóm khách hàng cao cấp cũng ngày càng khắt khe, tìm kiếm các gói dịch vụ không chỉ đẳng cấp mà phải mới mẻ, độc đáo, chỉn chu đến từng chi tiết.
Nhận thấy rõ sự dịch chuyển, hạ tầng du lịch, khách sạn, dịch vụ tại Việt Nam đã liên tục được cải thiện, nâng cấp nhanh chóng để đón đầu xu hướng mới này. Những điểm đến hấp dẫn như Phú Quốc, Nha Trang… luôn là địa chỉ hàng đầu cho các sự kiện MICE lớn nhờ cơ sở vật chất hiện đại, dịch vụ hàng đầu và thiên nhiên đa dạng, làm mê đắm lòng người.
Từng đưa hàng trăm nhân viên tới Vinpearl Phú Quốc để tổ chức hội nghị Gala EMF ACE Global Convention & Awards, ông Jaydeep Mehta - Chủ tịch và là nhà sáng lập của EMF Global - cho biết rất ấn tượng với hệ thống cơ sở vật chất đa dạng, sang trọng, hiện đại cùng dịch vụ chất lượng cao nhưng vẫn mang lại cảm nhận ấm áp của Vinpearl. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp với khả năng đáp ứng yêu cầu cao của khách hàng Ấn Độ là tiêu chí tiên quyết để họ lựa chọn Vinpearl cho sự kiện quan trọng ghi dấu mốc 10 năm thành lập.
Với những thế mạnh vượt trội, trong nhiều năm nay, Vinpearl trở thành lựa chọn hàng đầu của hàng loạt sự kiện tầm cỡ trong và ngoài nước, góp phần quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè năm châu. Trên tinh thần đó, doanh nghiệp đã đầu tư rất mạnh vào cơ sở hạ tầng hiện đại, các trang thiết bị tân tiến để có thể đón tiếp những đoàn khách MICE lớn từ khắp nơi trên thế giới. Hệ thống vui chơi giải trí được nâng tầm toàn diện sánh ngang với các khu vui chơi giải trí cao cấp trên thế giới, hàng loạt trò chơi bãi biển mới mẻ được bổ sung như: Đứng trên nước, lái xe trượt nước, Cano kéo dù, lướt sóng sau cano, canoeing - chèo xuồng, bóng nổi, đi dạo dưới đáy biển, tàu lặn biển, tàu đáy kính…
Song song đó, toàn chuỗi phát triển mạnh các hệ thống dịch vụ chuyên biệt “chỉ có tại Vinpearl” như hệ thống vườn thú mở Safari; hệ thống sân golf cao cấp; hệ thống hội nghị, ẩm thực, vui chơi giải trí liên hoàn … mang lại trải nghiệm độc đáo cho khách hàng. Tại mỗi điểm đến trải dài từ Bắc vào Nam, Vinpearl đều mang tới chuẩn mực 5 sao quốc tế, góp phần nâng cấp diện mạo dịch vụ, văn hóa và du lịch cho địa phương.
Cụ thể, quần thể Phú Quốc United Center sở hữu trung tâm hội nghị và nhà hát với khả năng đón tiếp tới 2.000 khách. Hệ thống phòng họp và ballroom của khách sạn Vinpearl có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng, từ những buổi hội nghị nhỏ chỉ 10 người đến các buổi tiệc tùng lớn lên đến 800 người. VinWonders Phú Quốc còn có tour Safari night mời khách tham quan, trải nghiệm, quan sát và tương tác với thế giới động vật bán hoang dã sống động trong màn đêm huyền ảo. Quần thể này còn có sân golf tiêu chuẩn quốc tế để khách hàng có thể vừa chơi golf vừa thư giãn ngắm nhìn những cảnh quan tuyệt đẹp xung quanh.
Tọa lạc trọn vẹn trên đảo Hòn Tre – thiên đường nghỉ dưỡng giữa vịnh biển Nha Trang, hệ sinh thái Vinpearl sở hữu hơn 3000 phòng nghỉ và biệt thự sang trọng, sẵn sàng tiếp đón hàng ngàn khách mỗi ngày. Các trung tâm hội nghị hiện đại như Vinpearl Convention Center đến các Ballroom, Grand Ballroom tại các khách sạn có sức chứa lên đến 2000 khách, đáp ứng linh hoạt mọi loại hình hội họp và sự kiện đẳng cấp. Không chỉ hội họp, các đoàn khách MICE còn được “thưởng ngoạn” trọn vẹn kỳ nghỉ nhờ hệ thống giải trí đa dạng: từ VinWonders Nha Trang – công viên giải trí ven biển hàng đầu Đông Nam Á với các show diễn đỉnh cao và trải nghiệm cảm giác mạnh, đến Vinpearl Golf – sân golf 18 hố giữa thiên nhiên nhiệt đới tuyệt đẹp.
Tất cả tạo nên một không gian kết nối hoàn hảo – nơi biển xanh làm nền cho những cuộc hội ngộ ý nghĩa và những dấu ấn thương hiệu đáng nhớ.
Tương tự, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An sở hữu hệ thống phòng họp đa dạng, được trang bị cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện hội đàm quốc tế với quy mô phong phú. Trong đó, phòng Grand Ballroom có sức chứa lên đến 700 người, thích hợp cho các sự kiện lớn, tầm vóc khu vực hoặc toàn cầu. Du khách MICE đến đây còn được trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên sông để khám phá thế giới kỳ thú của các loài thủy cầm, động vật ăn thịt, linh trưởng, chim muông… tại VinWonders Nam Hội An. Điểm đến lý tưởng của du lịch MICE Việt Nam không thể không kể đến Vinpearl Resort & Spa Hạ Long - khu nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp quốc tế trên biển đầu tiên và lớn nhất tại miền Bắc, hay Vinpearl Resort Nha Trang thuộc quần thể du lịch biển trên đảo hòn Tre sở hữu hệ sinh thái "all - in - one" biệt lập trên đảo gồm các khu nghỉ dưỡng Vinpearl và hàng trăm hoạt động giải trí tại VinWonders,… Tại Thủ đô Hà Nội, Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Almaz nổi bật với khả năng đón tiếp tới 2.500 khách cùng không gian sang trọng đẳng cấp…
Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, tọa lạc tại hầu hết địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, những năm qua, các quần thể Vinpearl thu hút nhiều chuỗi sự kiện, lễ hội, hội nghị… vươn tầm quốc tế. Đó là 2 siêu nhạc hội 8Wonder liên tiếp trong năm 2023, đưa 2 biểu tượng âm nhạc Charlie Puth và Maroon 5 đến với khán giả Việt Nam. Đó là hàng loạt siêu đám cưới Ấn Độ tại Vinpearl Resort & Spa Hạ Long, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, với hàng chục nghi lễ kỳ công, náo nhiệt, chiều lòng hàng nghìn du khách đến từ tầng lớp thượng lưu bởi sự tỉ mỉ trong từng khâu tổ chức đến ẩm thực phong phú, đặc sắc…
Ngoài ra, đơn vị cũng là nơi được chọn để tổ chức sự kiện xã hội tầm cỡ quốc gia như Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN, ASEAN+3 lần thứ 14, Hội nghị các Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ASEAN lần thứ 6, Hội nghị những người đứng đầu cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự các nước ASEAN lần thứ 27, Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa 2023, Hội nghị Xúc tiến đầu tư Khánh Hòa - Nhật Bản. Đây chính là những bảo chứng quan trọng trong lĩnh vực MICE của Vinpearl.
Không chỉ đầu tư vào hạ tầng, Vinpearl còn chú trọng đồng hành cùng các cơ quan xúc tiến du lịch, sở ban ngành địa phương để quảng bá hình ảnh điểm đến. Doanh nghiệp đã chủ động phát triển hướng đến loạt thị trường du lịch MICE trọng điểm như Hàn Quốc, Ấn Độ, các quốc gia Đông Nam Á… nhằm thu hút du khách, tạo sự giao thoa văn hóa đa dạng.
Sau 21 năm không ngừng phát triển, Vinpearl đã đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ đẳng cấp, đầy đủ cho những sự kiện quy mô, hội đàm quốc tế trực tiếp và trực tuyến, sự kiện teambuilding, hội nghị khách hàng…, tạo được dấu ấn riêng biệt, từ loạt khán phòng sang trọng hàng nghìn người cho đến các bãi biển thanh bình, vườn xanh biệt lập. Không dừng lại ở đó, Vinpearl đang hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong thị trường du lịch MICE tại Việt Nam.
Trong năm 2025, doanh nghiệp này tiếp tục khai thác mở rộng mô hình quần thể độc đáo với đa dạng tiện ích nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm, qua đó thu hút và đáp ứng đa dạng mục tiêu của khách hàng như: team building, gala dinner, hội nghị lãnh đạo hay sự kiện vinh danh, khen thưởng, gây dựng đội ngũ, bên cạnh các hoạt động gắn kết công việc – gia đình. Song song với đó, Vinpearl sẽ xây dựng hệ sinh thái MICE chuyên biệt, tập trung phát triển các trải nghiệm nghỉ dưỡng kết hợp hội họp đạt tiêu chuẩn quốc tế tại hệ thống quần thể với không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn cùng chuỗi dịch vụ toàn diện và khép kín.
Bên cạnh đó, mô hình “One-stop MICE Destination” sẽ được Vinpearl nhân rộng tại các điểm đến chiến lược, tích hợp đầy đủ tiện ích nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giải trí và mua sắm trong cùng một không gian, nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng. Thương hiệu cũng hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu cho các sự kiện tiệc cưới nhờ lợi thế cảnh quan đa dạng từ bãi biển thơ mộng, khu vườn xanh mát tới các trung tâm hội nghị sang trọng, góp phần tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ và độc đáo.
Đơn vị này sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng các trung tâm hội nghị tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tăng cường hợp tác với các đơn vị tổ chức sự kiện toàn cầu để đưa những sự kiện tầm cỡ về Việt Nam.
Với dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo và đẳng cấp, Vinpearl không chỉ cho thấy bước đi chiến lược, sẵn sàng thu hút dòng khách MICE đầy tiềm năng từ khắp các thị trường, mà còn từng bước nâng cao vị thế toàn cầu, đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các sự kiện quốc tế.