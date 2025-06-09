Với những thế mạnh vượt trội, trong nhiều năm nay, Vinpearl trở thành lựa chọn hàng đầu của hàng loạt sự kiện tầm cỡ trong và ngoài nước, góp phần quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè năm châu. Trên tinh thần đó, doanh nghiệp đã đầu tư rất mạnh vào cơ sở hạ tầng hiện đại, các trang thiết bị tân tiến để có thể đón tiếp những đoàn khách MICE lớn từ khắp nơi trên thế giới. Hệ thống vui chơi giải trí được nâng tầm toàn diện sánh ngang với các khu vui chơi giải trí cao cấp trên thế giới, hàng loạt trò chơi bãi biển mới mẻ được bổ sung như: Đứng trên nước, lái xe trượt nước, Cano kéo dù, lướt sóng sau cano, canoeing - chèo xuồng, bóng nổi, đi dạo dưới đáy biển, tàu lặn biển, tàu đáy kính…

Song song đó, toàn chuỗi phát triển mạnh các hệ thống dịch vụ chuyên biệt “chỉ có tại Vinpearl” như hệ thống vườn thú mở Safari; hệ thống sân golf cao cấp; hệ thống hội nghị, ẩm thực, vui chơi giải trí liên hoàn … mang lại trải nghiệm độc đáo cho khách hàng. Tại mỗi điểm đến trải dài từ Bắc vào Nam, Vinpearl đều mang tới chuẩn mực 5 sao quốc tế, góp phần nâng cấp diện mạo dịch vụ, văn hóa và du lịch cho địa phương.

Cụ thể, quần thể Phú Quốc United Center sở hữu trung tâm hội nghị và nhà hát với khả năng đón tiếp tới 2.000 khách. Hệ thống phòng họp và ballroom của khách sạn Vinpearl có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng, từ những buổi hội nghị nhỏ chỉ 10 người đến các buổi tiệc tùng lớn lên đến 800 người. VinWonders Phú Quốc còn có tour Safari night mời khách tham quan, trải nghiệm, quan sát và tương tác với thế giới động vật bán hoang dã sống động trong màn đêm huyền ảo. Quần thể này còn có sân golf tiêu chuẩn quốc tế để khách hàng có thể vừa chơi golf vừa thư giãn ngắm nhìn những cảnh quan tuyệt đẹp xung quanh.

Tọa lạc trọn vẹn trên đảo Hòn Tre – thiên đường nghỉ dưỡng giữa vịnh biển Nha Trang, hệ sinh thái Vinpearl sở hữu hơn 3000 phòng nghỉ và biệt thự sang trọng, sẵn sàng tiếp đón hàng ngàn khách mỗi ngày. Các trung tâm hội nghị hiện đại như Vinpearl Convention Center đến các Ballroom, Grand Ballroom tại các khách sạn có sức chứa lên đến 2000 khách, đáp ứng linh hoạt mọi loại hình hội họp và sự kiện đẳng cấp. Không chỉ hội họp, các đoàn khách MICE còn được “thưởng ngoạn” trọn vẹn kỳ nghỉ nhờ hệ thống giải trí đa dạng: từ VinWonders Nha Trang – công viên giải trí ven biển hàng đầu Đông Nam Á với các show diễn đỉnh cao và trải nghiệm cảm giác mạnh, đến Vinpearl Golf – sân golf 18 hố giữa thiên nhiên nhiệt đới tuyệt đẹp.

Tất cả tạo nên một không gian kết nối hoàn hảo – nơi biển xanh làm nền cho những cuộc hội ngộ ý nghĩa và những dấu ấn thương hiệu đáng nhớ.

Tương tự, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An sở hữu hệ thống phòng họp đa dạng, được trang bị cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện hội đàm quốc tế với quy mô phong phú. Trong đó, phòng Grand Ballroom có sức chứa lên đến 700 người, thích hợp cho các sự kiện lớn, tầm vóc khu vực hoặc toàn cầu. Du khách MICE đến đây còn được trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên sông để khám phá thế giới kỳ thú của các loài thủy cầm, động vật ăn thịt, linh trưởng, chim muông… tại VinWonders Nam Hội An. Điểm đến lý tưởng của du lịch MICE Việt Nam không thể không kể đến Vinpearl Resort & Spa Hạ Long - khu nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp quốc tế trên biển đầu tiên và lớn nhất tại miền Bắc, hay Vinpearl Resort Nha Trang thuộc quần thể du lịch biển trên đảo hòn Tre sở hữu hệ sinh thái "all - in - one" biệt lập trên đảo gồm các khu nghỉ dưỡng Vinpearl và hàng trăm hoạt động giải trí tại VinWonders,… Tại Thủ đô Hà Nội, Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Almaz nổi bật với khả năng đón tiếp tới 2.500 khách cùng không gian sang trọng đẳng cấp…

Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, tọa lạc tại hầu hết địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, những năm qua, các quần thể Vinpearl thu hút nhiều chuỗi sự kiện, lễ hội, hội nghị… vươn tầm quốc tế. Đó là 2 siêu nhạc hội 8Wonder liên tiếp trong năm 2023, đưa 2 biểu tượng âm nhạc Charlie Puth và Maroon 5 đến với khán giả Việt Nam. Đó là hàng loạt siêu đám cưới Ấn Độ tại Vinpearl Resort & Spa Hạ Long, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, với hàng chục nghi lễ kỳ công, náo nhiệt, chiều lòng hàng nghìn du khách đến từ tầng lớp thượng lưu bởi sự tỉ mỉ trong từng khâu tổ chức đến ẩm thực phong phú, đặc sắc…

Ngoài ra, đơn vị cũng là nơi được chọn để tổ chức sự kiện xã hội tầm cỡ quốc gia như Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN, ASEAN+3 lần thứ 14, Hội nghị các Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ASEAN lần thứ 6, Hội nghị những người đứng đầu cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự các nước ASEAN lần thứ 27, Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa 2023, Hội nghị Xúc tiến đầu tư Khánh Hòa - Nhật Bản. Đây chính là những bảo chứng quan trọng trong lĩnh vực MICE của Vinpearl.

Không chỉ đầu tư vào hạ tầng, Vinpearl còn chú trọng đồng hành cùng các cơ quan xúc tiến du lịch, sở ban ngành địa phương để quảng bá hình ảnh điểm đến. Doanh nghiệp đã chủ động phát triển hướng đến loạt thị trường du lịch MICE trọng điểm như Hàn Quốc, Ấn Độ, các quốc gia Đông Nam Á… nhằm thu hút du khách, tạo sự giao thoa văn hóa đa dạng.