Đằng sau sự thay đổi của xã Bình Lư là hành trình kiên trì đưa chính sách pháp luật chạm tới từng nếp nhà của đồng bào dân tộc thiểu số, kiến tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội vùng cao.

Đằng sau sự thay đổi của xã Bình Lư là hành trình kiên trì đưa chính sách pháp luật chạm tới từng nếp nhà của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Đỗ Thị Huế, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư cho biết, chính quyền xã đã kiện toàn đội ngũ 32 tuyên truyền viên nòng cốt bám sát từng thôn, bản. Trong 10 tháng đầu năm 2026, toàn xã tổ chức 302 cuộc tuyên truyền trực tiếp với hơn 20.000 lượt người tham gia. Các tuyên truyền viên tích cực ứng dụng công nghệ, trình chiếu PowerPoint và video trực quan tại nhà văn hóa bản để bà con dễ hiểu, dễ làm theo.

Bà Đỗ Thị Huế, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư

Đặc biệt, công tác tuyên truyền pháp luật được lồng ghép chặt chẽ với các dự án hỗ trợ của Nhà nước. Chính quyền xã Bình Lư đã tập trung triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thông qua việc đẩy mạnh Tiểu dự án 2 - Dự án 9 (Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Xã cấp phát 10.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật đến từng hộ dân, trường học và tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền ghép bản. Nhờ đó, bà con hiểu rõ hệ lụy để tự giác giáo dục con em.

Bên cạnh đó, công tác hòa giải cơ sở là ‘chìa khóa’ giữ gìn an ninh trật tự. Năm 2026, xã tiếp nhận 21 vụ việc tranh chấp và hòa giải thành công 17 vụ. Điển hình là vụ tranh chấp hợp đồng cho thuê đất sản xuất 10 triệu đồng/năm qua Zalo. Khi chủ đất đòi tăng giá lên 15 triệu đồng/năm hoặc thu hồi đất, Tổ hòa giải bản cùng cán bộ xã đã trực tiếp xác minh, phân tích thấu tình đạt lý giúp hai gia đình hòa giải thành công.

Thôn Thống Nhất có 175 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 20% dân số. Không khí sản xuất miến dong của 2 hợp tác xã và 53 hộ dân tham gia sản xuất, tiêu thụ sản phẩm OCOP 3 sao luôn hối hả. Thu nhập bình quân của bà con trong thôn đạt khoảng 55 triệu đồng/người/năm.

Ông Hà Công Tuấn, Bí thư Chi bộ thôn Thống Nhất.

Ông Hà Công Tuấn, Bí thư Chi bộ thôn Thống Nhất, chia sẻ: Thời gian đầu vận động bà con ứng dụng công nghệ số quảng bá nông sản, nhiều hộ dân tộc thiểu số e ngại bảo "già rồi không biết làm công nghệ". Chi bộ thôn đã nêu cao tinh thần đi đầu của cụ bà 83 tuổi (mẹ đẻ của đồng chí Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn). Dù tuổi cao, cụ bà vẫn hằng ngày tự tin livestream trên TikTok bán miến dong Bình Lư ra toàn quốc rất thành thạo.

Hình ảnh truyền cảm hứng của cụ bà 83 tuổi đã tạo chuyển biến lớn. Thấy cụ bà làm được, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bảo nhau cùng học làm theo. Đến nay, nhiều bà con lớn tuổi đã sử dụng thành thạo điện thoại thông minh livestream bán hàng trên TikTok, Facebook.

Hiệu quả từ tuyên truyền pháp luật kết hợp chính sách hỗ trợ sản xuất đã tạo ‘đòn bẩy’ mạnh mẽ giúp các chủ thể kinh tế tại Bình Lư bứt phá.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho bà con dân tộc thiểu số, lãnh đạo thôn Thống Nhất đã tích cực thành lập nhóm Zalo cộng đồng, Fanpage "Thôn số", vận hành loa truyền thanh thông minh… Nhờ đó, thôn vừa phổ biến kịp thời quy định pháp luật liên quan tới an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…, vừa mở rộng kênh tiêu thụ nông sản cho bà con, góp phần củng cố khối đại đoàn kết tại địa phương.

Hiệu quả từ tuyên truyền pháp luật kết hợp chính sách hỗ trợ sản xuất đã tạo ‘đòn bẩy’ mạnh mẽ giúp các chủ thể kinh tế tại Bình Lư bứt phá. Đáng chú ý, việc lồng ghép chính sách pháp luật với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã tạo động lực quan trọng giúp nông sản địa phương khẳng định thương hiệu.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Lư không giấu vẻ tự hào khi sản phẩm miến dong của HTX vinh dự được bình chọn là Sản phẩm tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số và miền núi cấp quốc gia năm 2025.

Mỗi năm, HTX Bình Lư chế biến và tiêu thụ hơn 1.000 tấn miến dong thành phẩm, đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu trên 10%/năm và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Ông Ánh khẳng định kết quả này có được nhờ sự sát sao của chính quyền xã và cán bộ thôn trong việc tuyên truyền người dân tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, giữ gìn uy tín chất lượng sản phẩm…

Tuy nhiên, từ thực tiễn sản xuất, ông Nguyễn Ngọc Ánh kiến nghị các cơ quan chức năng cần tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Đồng thời, HTX đề xuất sớm ban hành cơ chế hỗ trợ giúp miến dong Bình Lư đủ điều kiện nâng hạng từ OCOP 3 sao lên OCOP 4 sao và 5 sao trong thời gian tới, mở rộng đường xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Khi có chính sách tốt và môi trường pháp lý thuận lợi, những người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng hoàn toàn tự tin đưa nông sản vùng cao vươn xa, mang lại cuộc sống no ấm hơn.

Sự thay đổi ở Bình Lư hôm nay là minh chứng sinh động cho sức mạnh tổng hợp từ chính quyền xã, cán bộ thôn bản đến các hợp tác xã địa phương trong quá trình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Việc đưa pháp luật về thôn, bản không chỉ giữ gìn an ninh trật tự mà còn trực tiếp tạo nên sức bật mạnh mẽ cho sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số, đưa xã miền núi vững bước trên con đường phát triển bền vững.