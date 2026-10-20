Trung tá Lâm Thị Thúy Phượng, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, điều tra viên trung cấp về Phòng Cảnh sát hình sự từ năm 2004.

Hơn hai thập kỷ, chị tham gia đấu tranh nhiều loại tội phạm, từ giết người, mua bán người, đánh bạc đến các đường dây lừa đảo trên không gian mạng. Những năm gần đây, địa bàn công tác còn vượt ra ngoài biên giới. Những phần việc ấy nằm trong guồng công việc của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu.

Khi được hỏi về dấu ấn trong hơn 22 năm ấy, Trung tá Phượng không chỉ nhắc đến một vụ án hay chuyên án cụ thể. Điều chị tự hào nhất là cảm giác được trở thành một phần của tập thể anh hùng.

“Mỗi lần bước vào phòng truyền thống, đứng trước bảng ghi danh hiệu Anh hùng của đơn vị, tôi lại nhớ tới khoảng thời gian trực tiếp soạn thảo báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu này. Trải qua 30 đêm gần như thức trắng để hoàn thành dự thảo báo cáo dày 200 trang về đơn vị, mỗi lần ghép nối các dữ liệu lịch sử về đơn vị, tôi rưng rưng xúc động, tự hào”, Trung tá Phượng mở đầu câu chuyện với VietNamNet.

Gần 200 trang báo cáo nêu trên đã ghi lại chặng đường của nhiều thế hệ phòng Cảnh sát hình sự Lai Châu. Trong dòng chảy đó cũng có những trang đầu tiên của chính chị Phượng, bắt đầu từ năm 2004.