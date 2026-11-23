Từ thay đổi cách tổ chức tang lễ đến ngăn tảo hôn, Người có uy tín tại các bản vùng cao Lai Châu đang cùng chính quyền vận động đồng bào điều chỉnh những tập quán không còn phù hợp, góp phần giảm gánh nặng cho các gia đình.

Tại bản Nậm Ty, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu, việc tổ chức tang lễ của người dân đã có những thay đổi sau khi các hộ cùng tham gia ký giao ước thực hiện mô hình không tổ chức đám tang dài ngày.

Ông Lò Văn Kiếm, Người có uy tín trong bản, là một trong những người tham gia vận động. Theo đó, từ đầu năm 2025, toàn bộ hộ dân bản Nậm Ty đã ký giao ước thực hiện mô hình.

Sau quá trình vận động, bản không còn tổ chức tang lễ kéo dài, đánh trống, thổi kèn suốt đêm như trước. Những nghi lễ cúng bái và việc tổ chức ăn uống tốn kém cũng được tiết giảm.

Ông Kiếm cho biết việc vận động phải bắt đầu bằng giải thích để người dân hiểu lợi ích. Trước đây, một đám tang có thể kéo dài nhiều ngày, chi phí lên đến hàng chục triệu đồng. Theo kết quả được ghi nhận tại thời điểm tháng 9/2026, tang lễ trong bản được tổ chức không quá hai ngày.

Thay đổi tập quán từ những việc cụ thể

Cũng tại xã Nậm Hàng, ông Lù Văn Quý, Người có uy tín ở bản Pá Kéo, lựa chọn cách vận động phù hợp với phong tục địa phương để thay đổi quan niệm trong chăm sóc sức khỏe.

Trước đây, khi có người ốm nặng, một số gia đình trong bản tìm đến thầy cúng thay vì đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

Ông Quý cùng các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân kết hợp việc duy trì những nghi lễ phù hợp với đưa người bệnh đi khám, điều trị. Trong những trường hợp người dân còn e ngại, ông trực tiếp giải thích và đứng ra vận động gia đình hợp tác với cán bộ y tế.

Những trường hợp được điều trị khỏi bệnh đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân về việc chăm sóc sức khỏe.

Theo số liệu được công bố cùng thời điểm, xã Nậm Hàng có 16 Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, duy trì 6 mô hình xóa bỏ hủ tục và xây dựng nếp sống văn minh.

Báo cáo của địa phương ghi nhận 100% đám tang đã thực hiện việc đưa người chết vào quan tài và không còn bắn súng để thông báo khi có người qua đời. Các bản người Mông, người Thái đã đưa quy định về nếp sống văn hóa trong tang lễ vào quy ước của cộng đồng; việc chôn cất được thực hiện trong 48 giờ.

Tại xã Pa Tần, việc thay đổi tập quán trong tang lễ cũng được triển khai ở những bản có đông đồng bào dân tộc Mảng.

Đảng viên Lý Thị Chướng ở bản Nậm Sảo 1 là một trong những người tiên phong thực hiện nếp sống mới. Gia đình bà trực tiếp làm trước, đồng thời vận động các hộ khác thay đổi tập quán không đưa người chết vào quan tài.

Từ đầu năm 2026, các bản Nậm Tần Xá, Nậm Sảo 1, Nậm Nó và Nậm Ô là những địa bàn đã được vận động đồng thuận thay đổi tập quán này. Ông Lùng A Tơm, người dân bản Nậm Sảo 1, cho biết nhiều gia đình đã đồng ý đưa người mất vào quan tài, tổ chức tang lễ gọn hơn và giảm thời gian để người mất trong nhà.

Phòng ngừa tảo hôn từ gia đình và cộng đồng

Bên cạnh thay đổi tập quán tang lễ, các địa phương ở Lai Châu còn tập trung tuyên truyền, ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Theo số liệu được công bố đầu năm 2026, xã Pa Tần từng có 12 bản xuất hiện tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Qua triển khai tuyên truyền tại chi bộ, họp bản, trường học và phát huy vai trò Người có uy tín, 8 bản đã không còn tình trạng tảo hôn; cả 12 bản được ghi nhận không còn hôn nhân cận huyết thống.

Đáng chú ý, địa phương đã vận động thành công 4 cặp đôi từ bỏ ý định tảo hôn. Đây là kết quả được công bố tại thời điểm tháng 1/2026, không phải số liệu tổng kết cả năm.

Bí thư Đảng ủy xã Pa Tần Lù Văn Quân chia sẻ với PV VietNamNet. Ảnh: LAD

Bí thư Đảng ủy xã Pa Tần Lù Văn Quân cho VietNamNet biết, việc thay đổi tập quán tang lễ, ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là nhiệm vụ trọng tâm được địa phương ưu tiên triển khai. Thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các hành động cụ thể, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm thực trạng trên.

Tại xã Khổng Lào, công tác phòng, chống tảo hôn tiếp tục được triển khai bằng các hoạt động tuyên truyền pháp luật đến từng bản.

Theo báo cáo của UBND xã Pa Tần được công bố ngày 18/9/2026, từ đầu năm, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại 22/22 bản với hơn 8.000 lượt người tham dự.

Tại bản Nà Giang và Thèn Thầu, mô hình thuộc chi hội phụ nữ vận động các gia đình ký cam kết thực hiện những nội dung như không tổ chức đám cưới cho con khi chưa đủ tuổi, không thực hiện hôn nhân cận huyết thống và tăng cường quan tâm, trao đổi với con cái.

Hoạt động này được địa phương lồng ghép với công tác hòa giải, sinh hoạt đoàn thể và tuyên truyền trực tiếp đến những hộ gia đình, thanh thiếu niên có nguy cơ tảo hôn.

Liên quan đến việc tuyên truyền người dân không tảo hôn, mới đây, vào ngày 14/11, UBND xã Mường Tè tiếp tục tổ chức hoạt động tuyên truyền lồng ghép giao lưu văn hóa cho 50 đại biểu là Người có uy tín, đại diện đoàn thể, nam giới và phụ nữ dân tộc La Hủ tại ba bản Huổi Tát, Pắc Ma và Nậm Phìn.

Nội dung tập trung vào các quy định pháp luật về hôn nhân, gia đình, những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và trách nhiệm của cộng đồng trong phòng ngừa.

Các hoạt động tại Nậm Hàng, Pa Tần, Khổng Lào và Mường Tè cho thấy những nội dung tuyên truyền đang được đưa vào sinh hoạt hằng ngày của cộng đồng, từ việc cưới, việc tang đến chăm sóc sức khỏe và bảo vệ trẻ em.

Ở những bản làng có nhiều phong tục được duy trì qua các thế hệ, già làng, trưởng bản và Người có uy tín tiếp tục là lực lượng tham gia vận động trực tiếp, giải thích quy định pháp luật và cùng người dân lựa chọn cách thực hiện phù hợp với đời sống hiện nay.