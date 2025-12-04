Đứng tim cảnh giải cứu tài xế trong cabin xe đầu kéo treo lơ lửng trên cầu

Mỹ – Một tài xế đã được giải cứu an toàn sau khi chiếc xe đầu kéo mất lái, đâm thủng lan can, khiến cabin treo lơ lửng trên cầu, cách mặt đất gần 30 mét.