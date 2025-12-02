Thót tim khoảnh khắc nam tài xế được giải cứu khỏi ô tô lao xuống hồ

ẤN ĐỘ - Một đoạn video ghi lại cảnh tượng thót tim khi người dân nỗ lực cứu nam tài xế mắc kẹt trong chiếc ô tô lao xuống hồ nước, thu hút hàng nghìn lượt xem và chia sẻ trên mạng xã hội.