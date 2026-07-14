Số liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho thấy trong tháng 6 có hơn 40.000 người có nhu cầu tìm việc làm. Trong đó, dẫn đầu là nhóm có trình độ đại học trở lên chiếm 33,3%, nhóm chưa qua đào tạo chiếm 31,2%.