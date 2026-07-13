Theo quy định mới, trường hợp giá bán lẻ điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 2-5% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, EVN phải báo cáo Bộ Công Thương và điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân sau khi Bộ có ý kiến bằng văn bản.