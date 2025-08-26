Báo cáo thị trường nhà ở do DKRA Consulting vừa công bố cho thấy trong tháng 7, giá biệt thự, nhà phố sơ cấp ở TPHCM dao động 2,5-700 tỷ đồng/căn, Đồng Nai khoảng 2,4-228,5 tỷ đồng/căn, Tây Ninh khoảng 2,7-39,4 tỷ đồng/căn.